«Балтийцы» задышат по‑новому: петербургское метро испытывает обновлённую вентиляцию

Опубликовано: 14 ноября 2025 05:00
В вагонах планируется повысить эффективность вентиляции за счёт увеличения пропускной способности воздуховодов и объёма воздухообмена.

В последнее время у жителей Санкт-Петербурга часто возникают сравнения между вагонами «Балтиец» и оборудованием столичного метро. Горожане уверены, что в городе на Неве используются поезда с более скромным оснащением, где отсутствует система кондиционирования.

Такой вопрос обсудил руководитель городского метрополитена Евгений Козин с телеканалом 78.

По его словам, составы «Балтиец» соответствуют действующим нормам и обеспечивают пассажирам необходимые условия внутри вагонов.

Он подчеркнул, что к современным поездам предъявляются строгие требования относительно климата в салоне. При этом особенности устройства петербургской подземки во многом повлияли на схему вентиляции.

В частности, как пояснил руководитель метрополитена, существенная глубина залегания линий в Санкт-Петербурге обусловила отказ от кондиционеров. Козин уточнил:

Если говорить про кондиционирование, то на линии глубокого заложения — а петербургский метрополитен один из самых глубоких метрополитенов — в своё время при проектировании первых линий, станций, не предусматривалась возможность отвода дополнительного тепла, которое образуется от наружных блоков кондиционирования, поэтому мы пошли другим путём,

— рассказал он.

В настоящее время специалисты метрополитена разрабатывают проект по обновлению систем вентиляции и воздуховодов. Начальник ведомства сообщил:

— Мы сейчас предусматриваем возможность модернизации воздуховодов и систем принудительной вентиляции, которая функционирует на составе проекта «Балтиец». Уже опытный образец изменённых воздуховодов с принудительной вентиляцией в скором времени будет испытан на Первой линии петербургского метрополитена. Увеличивается пропускная способность воздуховодов, и кратность воздухообмена внутри салона улучшается,

— отметил Козин.

Первой протестировать новую систему предстоит красной линии метро. Если испытания завершатся успешно, обновлённые составы появятся и на других направлениях городской подземки.

Юлия Аликова
Город
