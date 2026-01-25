Как Россия собирается ловить «патентных троллей» на горячем: новый удар по недобросовестным охотникам за брендами

В 2026 году в России могут появиться новые правила, призванные препятствовать регистрации товарных знаков без цели их реального использования. Такие изменения разрабатываются с намерением ограничить деятельность так называемых «патентных троллей» — физических и юридических лиц, не занимающихся выпуском товаров, но использующих регистрацию обозначений для предъявления исков к производителям.
Согласно правительственному плану, к маю 2026 года специалисты подготовят предложения по совершенствованию регулирования порядка использования товарных знаков, а также по процедуре досрочного прекращения правовой защиты для неиспользуемых обозначений. Дополнительно к сентябрю в заявку на регистрацию предложено добавить специальное заявление, подтверждающее, что у заявителя действительно есть намерение использовать свой товарный знак.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».