Как Россия собирается ловить «патентных троллей» на горячем: новый удар по недобросовестным охотникам за брендами
Как Россия собирается ловить «патентных троллей» на горячем: новый удар по недобросовестным охотникам за брендами

Опубликовано: 25 января 2026 11:39
 Проверено редакцией
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru

В 2026 году в России могут появиться новые правила, призванные препятствовать регистрации товарных знаков без цели их реального использования. Такие изменения разрабатываются с намерением ограничить деятельность так называемых «патентных троллей» — физических и юридических лиц, не занимающихся выпуском товаров, но использующих регистрацию обозначений для предъявления исков к производителям.

Согласно правительственному плану, к маю 2026 года специалисты подготовят предложения по совершенствованию регулирования порядка использования товарных знаков, а также по процедуре досрочного прекращения правовой защиты для неиспользуемых обозначений. Дополнительно к сентябрю в заявку на регистрацию предложено добавить специальное заявление, подтверждающее, что у заявителя действительно есть намерение использовать свой товарный знак.

Автор:
Юлия Аликова
