Бедной проводнице по ночам не спится: как сотрудницы РЖД умудряются носиться по плацкарту 24/7

Как удаётся проводникам поездов сохранять бодрость, если они спят так мало? Их секрет — в особой организации графика и умении отдыхать урывками.
Работа строится на сменах, где варианты чередования могут быть разными, например, 8 часов работы на 8 отдыха или 14 на 14. При этом продолжительность одной смены не превышает 12 часов, а общее время работы в сутки — не более 16. Это помогает избежать переутомления.
На длинных перегонах у проводников появляется возможность вздремнуть. Это короткие промежутки — от 10 до 30 минут, которые часто прерываются будильником или если пассажирам нужна помощь. Даже когда по графику есть время на сон, частые остановки и необходимость быть наготове мешают полноценно выспаться.
Перед каждым рейсом для команды составляют индивидуальные графики работы и отдыха, где чётко расписаны периоды дежурства и короткого сна. Таким образом, умение спать «по кусочкам» и восстанавливаться в любую свободную минуту становится их главным профессиональным навыком.