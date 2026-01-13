Городовой / Полезное / Бедной проводнице по ночам не спится: как сотрудницы РЖД умудряются носиться по плацкарту 24/7
Бедной проводнице по ночам не спится: как сотрудницы РЖД умудряются носиться по плацкарту 24/7

Опубликовано: 13 января 2026 21:15
 Проверено редакцией
проводница
Фото: Городовой.ру

Измученные женщины, но тем не менее, всегда улыбающиеся.

Как удаётся проводникам поездов сохранять бодрость, если они спят так мало? Их секрет — в особой организации графика и умении отдыхать урывками.

Работа строится на сменах, где варианты чередования могут быть разными, например, 8 часов работы на 8 отдыха или 14 на 14. При этом продолжительность одной смены не превышает 12 часов, а общее время работы в сутки — не более 16. Это помогает избежать переутомления.

На длинных перегонах у проводников появляется возможность вздремнуть. Это короткие промежутки — от 10 до 30 минут, которые часто прерываются будильником или если пассажирам нужна помощь. Даже когда по графику есть время на сон, частые остановки и необходимость быть наготове мешают полноценно выспаться.

Перед каждым рейсом для команды составляют индивидуальные графики работы и отдыха, где чётко расписаны периоды дежурства и короткого сна. Таким образом, умение спать «по кусочкам» и восстанавливаться в любую свободную минуту становится их главным профессиональным навыком.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
