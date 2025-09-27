От островов Колючин до Ленинградского зоопарка: как белые медведи обживаются среди людей

Белые медведи поселились в заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотке. Эти могучие хищники теперь не просто гости в человеческом жилище, а настоящие хозяева.
Здания на Чукотке давно пустуют и хищники уже чувствуют себя там как дома, пишет baikal24.ru.
Столь необычное соседство удалось заснять фотографу Вадиму Махорову, который с помощью дрона подлетел к метеостанции и сделал уникальные кадры.
Медведи облюбовали дом
Заброшенные метеостанции в Арктике часто остаются без людей. На острове Колючин медведи освоили домик метеостанции: они отдыхают на крыльце и загорают на территории.
Животные с опаской смотрят на дрон, который их снимает и пытаются даже достать до него своими острыми клыками, пишет ridlife.ru.
Сами постройки не тревожат медведей, они комфортно отдыхают в нем и прячутся от ветра.
Белые медведи, несмотря на суровый климат, ищут себе удобные места.
Ленинградский зоопарк — дом белых медведей
Интересно, что в Петербурге тоже есть белый медведь. Символом Ленинградского зоопарка является любимица всех местных жителей Хаарчаана, что на якутском языке означает «Снежинка», сообщает spbzoo.ru.
Она олицетворяет традиции и достижения зоопарка в сохранении и изучении дикой природы Арктики.