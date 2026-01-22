Городовой / Общество / Бешеные деньги за отопление в январе отдавать не придётся: платёж пересчитают
Бешеные деньги за отопление в январе отдавать не придётся: платёж пересчитают

Опубликовано: 22 января 2026 15:33
 Проверено редакцией
Legion-Media

Но платить полную сумму в таком случае не обязательно. По закону вы имеете право на перерасчёт, если в квартире холоднее нормы.

А норма такая: в жилых комнатах должно быть не меньше 18–20 градусов, в подъезде и коридорах между квартирами — не меньше 16. Если температура ниже, отопление считается некачественным.

Что делать? Сначала позвоните в управляющую компанию или ТСЖ и оставьте заявку. Её обязаны зарегистрировать и прислать специалиста с проверкой. На это отводится от 1 до 7 дней в зависимости от ситуации. Специалист измерит температуру и составит акт — это главный документ для перерасчёта.

После этого УК должна исправить проблему и пересчитать плату за всё время, пока в квартире было холодно.

Бывает, что управляющая компания не реагирует на жалобы или не признаёт нарушение. Тогда можно обратиться в жилищную инспекцию, администрацию города, Роспотребнадзор или прокуратуру. Эти органы проведут свою проверку и заставят УК сделать перерасчёт.

Самый крайний вариант — суд. Это долго и хлопотно, но иногда только так получается добиться справедливости. Так что если в январе у вас дома холодно — фиксируйте нарушение и требуйте снижения платы.

Лариса Никонова
