Без детей и толп туристов: топ-5 пляжей Сочи для тех, кто хочет отдохнуть спокойно

Большинство летних курортов предлагают своим гостям семейный отдых. Но есть не меньший пласт отдыхающих, которые хотят насладиться тишиной. Вот пять лучших пляжей Сочи, где практически нет детей, а наплыв туристов значительно меньше.

Пляж «Уч-Дере»

Это дикий галечный пляж протяженностью около одного километра. Поблизости нет автомобильных дорог, так что прибрежная часть может похвастаться чистотой. Правда, инфраструктура здесь тоже отсутствует, так что еду и воду стоит взять с собой.

Зато здесь потрясающий пейзаж. Вдоль берега здесь растут сосны — под их кронами можно укрыться от жары. Из-за гальки стоит взять с собой тапочки. Добраться до пляжа можно на электричке из Туапсе или Адлера, а из Сочи на автобусах 75, 76, 77п.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж «73-й километр»

Этот пляж расположился вблизи одноименного поселка на окраине Сочи. В длину пляж занимает целый километр, людей здесь немного, но порой проходят электрички.

Правда, небольшой шум компенсируется чистой прозрачной водой и живописным видом на горы. Пляж галечный, а по всей территории установлены волнорезы, поэтому можно купаться и в ветреную погоду.

Пляж «Светлячок»

Он расположился неподалеку от Центрального района Сочи. Здесь для отдыхающих есть все удобства: шезлонги с зонтами, кабинки, а также душ. Еще здесь есть рестораны и кафе, так что вы точно найдете, где перекусить. А в течение сезона тут дежурят спасатели и врачи.

Пляж небольшой и покрыт мелкой галькой. Зато вход в воду без крутых переходов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж «Головинка»

Этот пляж находится между Туапсе и Лоо. Вода настолько чистая и прозрачная, что дно видно, даже если зайти по шею. Вход пологий, а еще здесь вы не наткнетесь на ямы и перепады. Единственное, что стоит учесть — зона отдыха здесь усыпана галькой и камнями покрупнее. А из-за того, что в воду впадает горная река Шахе, здесь чуть прохладнее, чем на других пляжах.

Вход сюда бесплатный, но за дополнительные фишки нужно доплатить, например, за туалет, лежаки и кабинки. На пляже дежурят врачи и спасатели, а еще на территории работают кафе.

Пляж «Крылья Балтики»

Условно его можно разделить на две части. Правая сторона представляет собой дикий пляж, а левая — благоустроенную территорию с кабинками, туалетами, душевыми, кафе и киосками. Здесь также можно покататься на сапах и катамаранах, взяв их в аренду. А еще тут предусмотрен автокемпинг с бесплатной парковкой у входа.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru