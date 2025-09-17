За гранью Невского: где гуляют петербуржцы, чтобы почувствовать город

Если хочется увидеть настоящий Петербург, не стоит забывать про привычные туристические тропы, но и про маршруты, которые мало кто знает.

Петербуржцы живут в непосредственной близости к Невскому проспекту и Эрмитажу, но редко там бывают. Они не бегут к Медному всаднику в свободное время и избегают людных мест.

У местных жителей есть свои маршруты — это тихие дворы, набережные, их секретные укромные места. Но иногда встречаются и популярные туристические места.

В соцсети жители города на Неве делятся местами, которые посетили недавно.

«Из самого последнего Русский музей и Гранд макет»;

«Из последнего это Кронштадт и Петропавловка, еще парк 300-летия. Пожалуй, любимое место мое для прогулок в последнее время), Диво остров»;

«В Саду Олимпия побывала. Сначала утром, потом вечером и фактически весь день там провела», — рассказывают петербуржцы.

Чтобы увидеть Петербург по-настоящему, не стоит забыть про привычные туристические тропы.

В то же время стоит прислушаться к советам местных жителей, ведь только они знают интересные и атмосферные места в городе.

Именно там живой город — с его повседневными историями, уютом и настоящей атмосферой.

Например, прогулка по Фонтанке или Петроградской стороне подарит совершенно другие впечатления, чем толпа на Невском.

Для тех, кто хочет понять Петербург глазами, главное — не бояться свернуть с маршрута и открыть для себя город, который живет, дышит и замечает мелочи.