Ограничения не всегда работают: почему трезвость Ленобласти — это загадка в приятном смысле

Ленобласть стала регионом с самой низкой заболеваемостью алкоголизмом в России по итогам 2024 года.
Показатель заболеваемости в 47-м регионе составил 13,7 человек на 100 тысяч населения.
Глава комитета по здравоохранению Александр Жарков отметил:
“Это то самое “последнее” место, которого стыдиться не приходится. Наоборот, оно самое почетное”.
Картина по городам
Москва и Санкт-Петербург также демонстрируют низкие показатели. В Москве выявлено 15,9 случая на 100 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге — 22,6.
Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Чукотском автономном округе (247,8), Республике Марий Эл (222,6) и Еврейской автономной области (197,5).