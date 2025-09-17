Городовой / Город / Ограничения не всегда работают: почему трезвость Ленобласти — это загадка в приятном смысле
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Ограничения не всегда работают: почему трезвость Ленобласти — это загадка в приятном смысле

Опубликовано: 17 сентября 2025 09:31
статистика Ленобласти
Ограничения не всегда работают: почему трезвость Ленобласти — это загадка в приятном смысле
globallookpress/Bulkin Sergey

Как выглядит алкогольная статистика в регионах?

Ленобласть стала регионом с самой низкой заболеваемостью алкоголизмом в России по итогам 2024 года.

Показатель заболеваемости в 47-м регионе составил 13,7 человек на 100 тысяч населения.

Глава комитета по здравоохранению Александр Жарков отметил:

“Это то самое “последнее” место, которого стыдиться не приходится. Наоборот, оно самое почетное”.

Картина по городам

Москва и Санкт-Петербург также демонстрируют низкие показатели. В Москве выявлено 15,9 случая на 100 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге — 22,6.

Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Чукотском автономном округе (247,8), Республике Марий Эл (222,6) и Еврейской автономной области (197,5).

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще