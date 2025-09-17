Городовой / Город / «Холопка», рабфаки и 331 снаряд: как 17 сентября меняло Ленинград-Петербург
«Холопка», рабфаки и 331 снаряд: как 17 сентября меняло Ленинград-Петербург

Опубликовано: 17 сентября 2025 08:01
Рабфаки, маскировка города под обстрелом, Казанский собор
Городовой ру

Когда Петербург делал первые шаги в будущее и переживал страшные дни.

17 сентября — дата, которая неоднократно становилась ключевой в истории Санкт-Петербурга (Ленинграда), отмечаясь как важными культурными событиями, так и трагическими эпизодами.

1733: Начало Казанского собора — духовное сердце города

В этот день была заложена церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Невском проспекте.

Этот каменный придворный храм в стиле барокко, спроектированный Михаилом Земцовым, был полностью достроен и освящен в 1737 году в присутствии императрицы Анны Иоанновны.

Важно, что именно сюда перенесли образ Казанской иконы Божией Матери.

Это место предопределило появление одного из крупнейших храмов Петербурга — Казанского собора, который будет построен здесь в 1811 году.

1920: Рабфаки — дорога в образование для рабочих и крестьян

С 17 сентября стали открываться рабочие факультеты, или рабфаки. Их главной задачей было готовить рабоче-крестьянскую молодежь к поступлению в вузы.

Обучение длилось три года на дневных отделениях, четыре — на вечерних, со стипендией, но с жесткими правилами —за три прогула следовало исключение.

Как пишет канал "Санкт-Петербург", рабфаки просуществовали десять лет, выполнив свою миссию по демократизации высшего образования.

1929: Театр музыкальной комедии — рождение легенды

В этот день в Ленинграде открылся Театр музыкальной комедии, объединивший Ленинградскую оперетту и харьковский Театр музыкальной комедии.

Дебютным спектаклем стала оперетта Николая Стрельникова «Холопка». Театр, сменивший несколько зданий, стал одним из символов культурной жизни города.

1941: Ленинград под огнем — героическая маскировка

В 1941 году в этот день наблюдался самый длительный артиллерийский обстрел Ленинграда.

Город подвергся массированному удару — был выпущен 331 снаряд.

В тот же день начались активные работы по маскировке архитектурных доминант Ленинграда. Группа альпинистов, включая Ольгу Фирсову и Михаила Боброва, покрыла купол Исаакиевского собора и шпиль Петропавловки серой краской.

Самой сложной задачей оказалось “спрятать” шпиль Адмиралтейства, подняв полутонный чехол аэростатом.

Всего было замаскировано 25 архитектурных памятников, что стало символом стойкости и изобретательности Ленинграда в тяжелейшие времена.

Автор:
Ксения Пронина
Город
