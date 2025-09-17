Бумажная фабрика, царские дворцы и «Луноход»: как Красное Село стало частью Петербурга

Красное Село, тесно связанное с Санкт-Петербургом, хранит множество тайн и фактов, о которых мало кто знает.
От шведских времен до космических технологий — история этого города удивительна и многогранна.
«Иоганнесдаль» и первая бумажная фабрика: начало пути
Еще до основания Санкт-Петербурга, на этих землях могло существовать шведское поселение под названием Иоганнесдаль, где располагалась резиденция губернатора.
После присоединения Ингерманландии к России, на территории современного Красного Села появилась одна из первых в России бумажных фабрик, построенная по указу Петра I.
Как указано в виртуальном красносельском музее, именно с ней, а также с переселением крестьян из подмосковного села Красного, связано название города.
«Летняя столица» империи и авиационные рекорды
В XIX — начале XX века Красное Село превращалось в «летнюю столицу» империи.
Здесь располагались царские дворцы, парк, летний театр, а «Военное поле» стало местом испытаний летательных аппаратов.
На этих землях в 1884 году испытывал свои аппараты А.Ф. Можайский, а в 1913 году Николаю II был представлен самолет Игоря Сикорского «Русский витязь».
«Город в городе» и наследие оборонной промышленности
После революции центральная часть города была переименована в «Свободу».
Во время Великой Отечественной войны Красное Село стало местом ожесточенных боев.
В послевоенные годы, став районным центром, а затем городом в Ленобласти, оно было включено в состав Красносельского района Ленинграда.
В 1960-1980-е годы здесь расположились оборонные предприятия, включая ВНИИТ, Феррит, и НИИ вакцин и сывороток. Именно здесь жили многие специалисты, создававшие легендарный «Луноход».
Современность и утрата былого уюта
В XXI веке Красное Село столкнулось с новыми вызовами.
Инфраструктура, унаследованная от оборонных предприятий, стала основой для развития, но город также превратился в место для промышленных зон, специализированных учреждений и доступного жилья.
Как пишет "Новый красносел", постепенно сносится историческая застройка, и город теряет свой прежний уют.
Достопримечательности
Главные достопримечательности включают Церковь Пресвятой Троицы — выдающийся памятник аннинского барокко с XVIII века, и Летний дворец великого князя Михаила Павловича — изящный пример деревянной архитектуры, связанный с царской семьей.
Центральный парк города, когда-то назывался Дворцовым садом, здесь же можно посетить Триумфальную арку Победы, а также узнать о мужестве и памяти в мемориалах Великой Отечественной войны.
Природные ландшафты представлены Дудергофскими высотами и Ореховой горой с оборудованными экотропами, а в Безымянном озере, некогда одном из самых чистых в Петербурге, любят отдыхать местные жители.
Этот маршрут удобно пройти за один день, погружаясь в историю, архитектуру и природную красоту Красного Села как одного из ярких пригородов Петербурга.