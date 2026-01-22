Городовой / Полезное / Без мяса и риса, но плов: подсмотрел рецепт в ресторане, теперь радую домашних
Без мяса и риса, но плов: подсмотрел рецепт в ресторане, теперь радую домашних

Опубликовано: 22 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
плов
Без мяса и риса, но плов: подсмотрел рецепт в ресторане, теперь радую домашних
Фото: Городовой.ру

Традиционный плов ассоциируется с рисом и бараниной, но оказывается, существует диетический вариант, где нет ни того, ни другого. Такой овощной «плов» на перловке — настоящее открытие для постного меню, диеты или просто лёгкого ужина. Он готовится из простых сезонных продуктов и удивляет насыщенным вкусом.

Ингредиенты

  • Перловая крупа — 200 г
  • Кабачок — 300 г
  • Морковь — 300 г
  • Лук репчатый — 400 г
  • Перец сладкий — 200 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Масло растительное — 70 мл
  • Зира (кумин) — 1 ч. ложка
  • Кориандр молотый — 0,5 ч. ложки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка крупы. Сухую перловку высыпьте в казан или толстостенную кастрюлю. Обжаривайте её на среднем огне без масла около 8 минут, постоянно помешивая, пока не появится лёгкий ореховый аромат.

Шаг 2. Обжарка овощей. Добавьте к крупе нарезанные кубиками кабачок, сладкий перец, лук и натёртую морковь. Влейте масло, добавьте специи, соль и перец. Хорошо перемешайте и жарьте на сильном огне 10 минут, чтобы овощи слегка подрумянились.

Шаг 3. Тушение. Влейте в казан около литра горячей воды, добавьте очищенные зубчики чеснока целиком. Накройте крышкой и тушите на медленном огне примерно 30 минут, пока перловка не станет мягкой. Если крупа ещё твёрдая, добавьте немного воды и потушите ещё 5-10 минут. Дайте блюду немного настояться под крышкой перед подачей.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
