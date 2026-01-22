Городовой / Общество / Россиян ждёт трехдневная рабочая неделя: вот точная дата
Россиян ждёт трехдневная рабочая неделя: вот точная дата

Опубликовано: 22 января 2026 15:39
 Проверено редакцией
Legion-Media

После рекордных новогодних каникул — 12 дней подряд, таких длинных не было 12 лет — февраль кажется особенно тяжёлым. Впереди почти месяц без единого дополнительного выходного. Но есть и хорошая новость: 23 февраля в этом году выпадает на понедельник.

Это значит, что отдыхать будем три дня подряд — с субботы 21-го по понедельник 23-го. Для тех, кто уже в январе начал считать дни до следующего отдыха — а таких, будем честны, большинство — ждать осталось недолго.

Дальше календарь подарит ещё несколько сокращенных рабочих недель.

После февраля нас ждут ещё четыре трёхдневных выходных: на 8 марта, 1 мая, 9 мая и 12 июня. А вот осенью праздник всего один — День народного единства 4 ноября. Он выпадает на обычный будний день, так что никаких длинных выходных не будет.

Всего по производственному календарю в 2026 году — 247 рабочих дней и 118 выходных. Кстати, если вы уже скучаете по новогодним каникулам: следующие такие же длинные будут только в 2032 году. Так что те, кто провёл праздники на диване, — вы всё сделали правильно.

Автор:
Лариса Никонова
Общество
