Платить за ЖКХ придётся 2 раза в месяц: снимать деньги начнут уже с марта 2026

С марта 2026 года меняются сроки оплаты коммуналки. Новые правила закреплены федеральным законом № 177-ФЗ от 24 июня 2025 года. Теперь квитанции будут приходить до 5-го числа каждого месяца, а платить нужно до 15-го. Раньше платёжки присылали до 1-го числа, а срок оплаты часто зависел от договора с управляющей компанией или решения собрания жильцов. Теперь такой свободы нет — новые сроки одинаковы для всех и изменить их нельзя.

Власти говорят, что это наведёт порядок в расчётах и избавит от путаницы. Но в первый месяц некоторым придётся заплатить дважды за короткий срок.

Вот простой пример:

Допустим, раньше вы платили за январь до 25 февраля — так было прописано в вашем договоре. А за февраль по новым правилам нужно заплатить уже до 15 марта. Получается, между двумя платежами пройдёт всего около 20 дней вместо привычного месяца.

Сами тарифы не вырастут, общая сумма за год останется прежней. Но в марте денег понадобится больше, чем обычно — примерно вдвое. Лучше учесть это заранее и отложить нужную сумму.