К какому военному округу относится Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург с 1 марта 2024 года относится к Ленинградскому военному округу (ЛВО). Этот округ был воссоздан указом президента России 26 февраля 2024 года в рамках изменения военно-административного деления страны.
Какие еще территории входят в состав ЛВО?
Согласно указу президента от 26 февраля 2024 года, в состав Ленинградского военного округа входят:
• Республика Карелия;
• Республика Коми;
• Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области;
• город Санкт-Петербург;
• Ненецкий автономный округ.
Кроме того, в подчинении округа находятся большинство островов России в Северном Ледовитом океане, включая те, которые расположены в субъектах федерации, не входящих в состав округа.
Штаб Ленинградского военного округа располагается в Санкт-Петербурге.
В чем причина воссоздания ЛВО?
По словам президента Владимира Путина, решение о воссоздании Ленинградского военного округа связано с вступлением Финляндии в НАТО. Это потребовало концентрации воинских подразделений на границе с Финляндией и усиления защиты северо-западных рубежей России.
Немного истории
Ленинградский военный округ имеет богатую историю. Его предшественник — Петербургский военный округ — был создан 22 августа 1864 года в рамках военной реформы Александра II. В него входили Петербургская, Новгородская, Псковская губернии и часть уездов сопредельных губерний. Округ имел стратегическое значение, так как был приграничным и приморским, а на его территории находилась столица Российской империи — Санкт-Петербург.