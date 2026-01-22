К какому военному округу относится Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург с 1 марта 2024 года относится к Ленинградскому военному округу (ЛВО). Этот округ был воссоздан указом президента России 26 февраля 2024 года в рамках изменения военно-административного деления страны.

Какие еще территории входят в состав ЛВО?

Согласно указу президента от 26 февраля 2024 года, в состав Ленинградского военного округа входят:

• Республика Карелия;

• Республика Коми;

• Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области;

• город Санкт-Петербург;

• Ненецкий автономный округ.

Кроме того, в подчинении округа находятся большинство островов России в Северном Ледовитом океане, включая те, которые расположены в субъектах федерации, не входящих в состав округа.

Штаб Ленинградского военного округа располагается в Санкт-Петербурге.

В чем причина воссоздания ЛВО?

По словам президента Владимира Путина, решение о воссоздании Ленинградского военного округа связано с вступлением Финляндии в НАТО. Это потребовало концентрации воинских подразделений на границе с Финляндией и усиления защиты северо-западных рубежей России.