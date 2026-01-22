Городовой / Вопросы о Петербурге / К какому военному округу относится Санкт-Петербург?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какой климат в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Якутские коровы Мааны и Сахая ушли из жизни в ленинградском зоопарке Город
Я в восторге от петербургского снегопада: мои цветочные почки спасены, и я уже вижу, какой будет урожай Город
Этот овощ китайцы добавляют в сырники: получаются с золотистой корочкой Полезное
Многодетным разрешат «лишние» 1894 рубля: новый порог для пособий удивил родителей Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

К какому военному округу относится Санкт-Петербург?

Опубликовано: 22 января 2026 15:40
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург, военные, парад
К какому военному округу относится Санкт-Петербург?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

Санкт-Петербург с 1 марта 2024 года относится к Ленинградскому военному округу (ЛВО). Этот округ был воссоздан указом президента России 26 февраля 2024 года в рамках изменения военно-административного деления страны.

Какие еще территории входят в состав ЛВО?

Согласно указу президента от 26 февраля 2024 года, в состав Ленинградского военного округа входят:
• Республика Карелия;
• Республика Коми;
• Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области;
• город Санкт-Петербург;
• Ненецкий автономный округ.

Кроме того, в подчинении округа находятся большинство островов России в Северном Ледовитом океане, включая те, которые расположены в субъектах федерации, не входящих в состав округа.

Штаб Ленинградского военного округа располагается в Санкт-Петербурге.

В чем причина воссоздания ЛВО?

По словам президента Владимира Путина, решение о воссоздании Ленинградского военного округа связано с вступлением Финляндии в НАТО. Это потребовало концентрации воинских подразделений на границе с Финляндией и усиления защиты северо-западных рубежей России.

Немного истории
Ленинградский военный округ имеет богатую историю. Его предшественник — Петербургский военный округ — был создан 22 августа 1864 года в рамках военной реформы Александра II. В него входили Петербургская, Новгородская, Псковская губернии и часть уездов сопредельных губерний. Округ имел стратегическое значение, так как был приграничным и приморским, а на его территории находилась столица Российской империи — Санкт-Петербург.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью