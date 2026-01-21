От Москвы до Хельсинки: где на самом деле находится Петербург по уровню комфорта

Вопрос о комфортности жизни в Санкт-Петербурге вызывает жаркие споры. Является ли Северная столица одним из лучших городов для проживания в России, или это иллюзия, созданная высоким статусом и бюджетом?

Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли», анализируя ситуацию, предлагает порталу «Городовой» взглянуть на показатели критически.

Субъективность и столичный статус

"Понятие комфортности — это, во-первых, все-таки достаточно субъективный, как по мне, показатель. У всех разные потребности”.

Тем не менее, если опираться на существующие рейтинги, Петербург занимает высокие позиции — часто входя в тройку или пятерку лидеров по стране.

Этот успех объясняется не только качеством городской среды, но и внешними факторами.

“Если анализировать рейтинги, то Петербург сходит в тройку, в пятерку просто за счет своего столичного статуса. Роль бюджета, наличие статуса города федерального значения”.

В сравнении с большинством региональных городов России, Петербург, безусловно, выглядит предпочтительнее.

“По сравнению с региональными городами, конечно, он намного комфортнее”.

Разрыв между Россией и миром

Ситуация кардинально меняется при сравнении Северной столицы с мировыми лидерами по качеству жизни. Сравнивая Петербург с такими городами, как Копенгаген, Осло, Хельсинки, Окленд или Сидней, становится очевидно, что город далек от идеала.

“Если сравнивать с ними, то, конечно, в Петербурге есть проблемы. И он точно не среди мировых лидеров”.

Даже внутри России Москва представляется более комфортным местом для жизни, что обусловлено разницей в бюджетах и столичным статусом.

“В Москве, конечно, много комфортнее. Да, опять-таки, бюджет и столичный статус...”

Недочеты, которые можно исправить

Несмотря на то, что Петербург не входит в мировую элиту комфорта, эксперт убежден, что многие проблемы можно устранить. Ключевые недостатки сосредоточены в транспортной системе, качестве общественных пространств и озеленении.

“Те недочеты в транспорте, в общественных пространствах, озеленении, их можно… То есть ничего не мешает их решить, кроме, наверное, неверного выбранного курса развития текущего Петербурга, компетенции руководства”.

Необходимость современного взгляда

Основным препятствием для повышения уровня комфорта Воронин считает устаревший подход к управлению городом. Для того чтобы реализовать потенциал, заложенный столичным статусом и значительным бюджетом, требуется радикальная смена парадигмы.

“Нужно пересмотреть текущую градостроительную политику, транспортную политику. И в целом заглянуть на город современным взглядом, а не взглядом, который остановился в 60-70-х годах прошлого века. Как, к сожалению, сейчас и развивается наш город”.

Только такой пересмотр позволит Петербургу не просто сохранять лидерство в российских рейтингах, но и приблизиться к мировым стандартам качества жизни.

