Раньше я верил в «город коротких расстояний», а теперь…: Увы, без инвестиций эти окраины Петербурга станут просто худшим местом

Каким предстанет Санкт-Петербург через десять или двадцать лет, если существующие тенденции останутся неизменными? Этот вопрос волнует градостроителей и жителей, стремящихся понять, грозит ли Северной столице превращение в декорацию для туристов, или же сохранится баланс в пользу горожан.

Даниил Воронин — основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли» — представил свое видение будущего, основанное на сценарии сохранения статус-кво.

Сохранение статус-кво и медленное угасание

По мнению Воронина, если никаких активных мер по развитию не будет предпринято, текущее распределение привлекательности районов сохранится, но качество жизни в них постепенно снизится.

“Ну, мне кажется, если ничего не делать, то плюс-минус статус текущих районов и распределение по комфортности, привлекательности, он сохранится. Просто все станет чуточку хуже, чуточку более заброшенным и так далее”.

Центральные районы продолжат привлекать людей благодаря своей незыблемой исторической архитектуре и ценности зданий.

Советские спальные районы, несмотря на потенциал, будут держаться за счет уже существующей социальной инфраструктуры и, что немаловажно, озеленения.

Однако урбанист отмечает в беседе с «Городовой» тревожный тренд:

“В принципе, в городе существует тренд, ну, так скажем, не на сохранение озеленения. И в целом, не работает по его увеличению уж точно”.

При отсутствии инвестиций и внимания эти районы начнут стагнировать.

Туристы против жителей: перекос в сторону гостевого сектора

Один из ключевых вопросов — чем станет Петербург: городом для его жителей или “городом для туристов”?

Урбанист склоняется к пессимистичному сценарию, если не вмешается городское управление.

“Тут, конечно, сложно. Но, опять-таки, в контексте, если ничего не делать, то действительно Петербург скорее будет подстраиваться под туристов”.

Частный сектор, стремясь к быстрой выгоде, начнет переориентироваться на обслуживание гостевого потока, особенно на окраинах, где контроль со стороны городских структур минимален.

В то время как в историческом центре ситуация будет более контролируемой, “на окраинах будет все хуже”.

Спальные районы: шанс на “город коротких расстояний”

Возможность превратить обширные спальные районы в комфортные “города коротких расстояний” — то есть в самодостаточные локации, где все необходимое находится в пешей доступности — пока остается лишь желаемым сценарием.

Воронин подчеркивает необходимость активных действий:

“Но хотелось бы, чтобы город что-то делал, как-то развивался и улучшался”.

Без целенаправленного планирования и инвестиций в создание новой локальной инфраструктуры, а также в улучшение связей и качества среды, эти районы обречены на дальнейшее отставание.

По мнению эксперта, ситуация, когда “ничего не происходит”, является наихудшим из возможных исходов для развития мегаполиса, стремящегося к устойчивому будущему.

Урбанист выражает надежду, что в ближайшие десятилетия ситуация изменится, и город выберет путь развития, а не застоя.

