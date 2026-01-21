Городовой / Город / Тайны под сводами: что спрятала вторая сцена Шаляпинского театра после роскошного преображения
Тайны под сводами: что спрятала вторая сцена Шаляпинского театра после роскошного преображения

Опубликовано: 21 января 2026 13:19
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В Санкт-Петербурге после завершения масштабных ремонтных работ открылся еще один зал Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.

Теперь концерты будут проходить в отреставрированном здании, где ранее находилась Англиканская церковь по адресу Английская набережная, 56. Это строение было возведено в XIX столетии по плану архитектора Джакомо Кваренги, сообщает Петербург Центр.

При обновлении помещения особое внимание уделили сохранению исторической атмосферы. Были бережно восстановлены мозаики, росписи и интерьеры прошлого.

Центральное место в зале занимает орган, созданный в 1877 году, который считается одним из самых заметных не только по размеру, но и по возрасту в Северной столице.

Улучшенное концертное пространство укомплектовано современной сценой и оснащением, позволяющим обеспечить высокий уровень организации выступлений и удобство для публики.

На этой площадке собираются проводить концерты симфонического и камерного оркестров, сольные выступления и выступления хора, а также приглашать музыкальные коллективы из разных уголков страны. В планах — регулярные концерты коллективов из Санкт-Петербурга и других российских городов.

Юлия Аликова
