Тайны под сводами: что спрятала вторая сцена Шаляпинского театра после роскошного преображения

В Санкт-Петербурге после завершения масштабных ремонтных работ открылся еще один зал Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.
Теперь концерты будут проходить в отреставрированном здании, где ранее находилась Англиканская церковь по адресу Английская набережная, 56. Это строение было возведено в XIX столетии по плану архитектора Джакомо Кваренги, сообщает Петербург Центр.
При обновлении помещения особое внимание уделили сохранению исторической атмосферы. Были бережно восстановлены мозаики, росписи и интерьеры прошлого.
Центральное место в зале занимает орган, созданный в 1877 году, который считается одним из самых заметных не только по размеру, но и по возрасту в Северной столице.
Улучшенное концертное пространство укомплектовано современной сценой и оснащением, позволяющим обеспечить высокий уровень организации выступлений и удобство для публики.
На этой площадке собираются проводить концерты симфонического и камерного оркестров, сольные выступления и выступления хора, а также приглашать музыкальные коллективы из разных уголков страны. В планах — регулярные концерты коллективов из Санкт-Петербурга и других российских городов.