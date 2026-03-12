«Балтийцы» с видом на Неву: Петербургский метрополитен готовит современный сюрприз на 90 вагонов

В 2026 году Петербургский метрополитен получит 90 вагонов модели «Балтиец-2», из которых сформируют 15 шестивагонных поездов для Московско-Петроградской линии, сообщает «Деловой Петербург».
Эти составы доукомплектовали на Октябрьском электровагоноремонтном заводе: установили салонное оборудование, двери и настроили электронику.
Особенность новинок — прозрачные OLED-экраны в окнах, которые послужат мультимедийными табло с картой линии, станциями и другой информацией, не мешая обзору пассажиров.
В вагонах переработали размещение USB-зарядок, поручней, а сиденья обшили тканью с узором Петропавловской крепости у Невы.
Технически поезда оснастили автоматической пожарной системой, безмасляным компрессором и продвинутой диагностикой тормозов.
Ранее власти объявили о крупной программе обновления: для метро изготовят 950 вагонов «Балтиец» для постепенной замены устаревших составов.