Без разводов, трещин и капель, но кисточкой: эксперт научил красить чугунные радиаторы «как с завода»

Покраска чугунных радиаторов — задача, которая требует не только аккуратности, но и правильного выбора материалов. Чтобы покрытие служило долго и не портило интерьер, важно соблюдать несколько ключевых правил.
Какая краска подходит
Блогер Елена Матвеева отмечает, что состав должен быть специальным, рассчитанным на высокие температуры — не менее 80°C. Иначе краска быстро потрескается и облупится.
Современные средства часто обладают дополнительными преимуществами: они могут маскировать мелкие дефекты, наноситься прямо на ржавчину без предварительной грунтовки и продаваться в удобных аэрозольных баллонах.
Требования к качеству покрытия
Краска для батарей должна отвечать нескольким важным критериям. Она не должна выделять токсичных веществ или сильного запаха, особенно при нагреве. Состав не должен создавать плёнку, препятствующую нормальной теплоотдаче радиатора.
Также важна устойчивость к механическим повреждениям, влагостойкость и способность выдерживать регулярное мытьё и возможные протечки в системе отопления.