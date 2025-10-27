Без зонта — ни шагу: циклон несет в Петербург дождливую погоду

На предстоящих выходных, 1 и 2 ноября, жителей Санкт-Петербурга ожидает переход к осенним погодным условиям и частые осадки. Такой прогноз связан с влиянием крупного циклона над Скандинавией.
Последние дни отмечались необычно тёплой для этого времени года погодой. Ночью с 25 на 26 октября температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +10 градусов, что стало абсолютным рекордом ночной температуры для этих суток в истории наблюдений города.
Об изменениях рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своём канале в социальной сети. Он уточнил, что даже ночные часы не приносили существенного похолодания — температура оставалась стабильно высокой.
На новую неделю синоптик также сделал краткий прогноз: ожидается, что днём воздух прогреется до +4…+9 градусов, а ночью — до +7…+9 градусов.
Тёплая воздушная масса и облачность, преобладающие над Санкт-Петербургом, сохранятся и в ближайшие дни. Осадки станут более частыми с первого дня ноября, что будет особенно заметно к выходным.