Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут

Опубликовано: 24 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления вкусного десерта на замену эклерам.

Вкусные эклеры - отличный десерт, но немногие хозяйки берутся за его приготовление из-за сложного процесса формирования и выпекания заготовок.

На канале "Простые рецепты" рассказали, как можно упростить процесс приготовления эклеров, получится более простой, но не менее шикарный десерт.

Для приготовления эклера-рулета понадобится:

  • 250 мл воды;
  • 100 г сливочного масла;
  • 160 г муки;
  • 6 яиц;
  • щепоть соли.

Для нежного крема берите такие продукты:

  • 100 г творожного сыра;
  • 250 мл сливок (жирностью 33%);
  • 180 г сгущенного молока.

Приготовление теста

В кастрюльке соединяем масло, соль и воду, когда жидкость закипит, добавляем муку, вымешиваем до однородности, прогреваем на низком нагреве ещё пару минут, помешивая.

Когда тесто немного остыло, вводим сырые яйца и мешаем до кремовой густой консистенции. Приготовленное тесто выкладываем в кулинарный мешок. Противень застилаем пергаментом, выдавливаем на него тесто, не доходя до краёв.

Готовить корж будем при 200 градусах 30 минут.

Приготовление крема

Взбиваем при помощи миксера творожный сыр со сливками, добавляем сгущёнку, вымешиваем крем ещё раз, отправляем охладиться в холодильник.

На готовый корж мажем крем, придерживая пергаментом, сворачиваем в рулет. Заворачиваем его плотно в лист пергаментной бумаги и отправляем в холодильник на 2 часа. При подаче рулет-эклер можно украсить кремом и фруктами. Вкусный десерт готов.

Автор:
Марина Котова
Полезное
