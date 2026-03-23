И к мясу, и к салатам: соус дзадзики всего за 10 минут — теперь без него не обхожусь

Хрустящий огурец, нежный йогурт и чесночная нотка создают идеальное сочетание, которое подходит буквально ко всему. Рецептом классического дзадзики поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Григорий Мосин".
Ингредиенты
огурец — 1 шт., греческий йогурт — 1 стакан, чеснок — 1–2 зубчика, лимонный сок — 1 ст. л., мята — 1 ст. л., укроп — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я очищаю огурец и натираю его на крупной тёрке или нарезаю мелким кубиком. Если огурец слишком сочный, слегка отжимаю лишнюю жидкость — так соус получится более густым.
В миске соединяю йогурт, измельчённый чеснок, лимонный сок, мелко нарезанную мяту и укроп. Хорошо перемешиваю, чтобы масса стала однородной и ароматной.
Добавляю огурец и ещё раз перемешиваю. Убираю соус в холодильник на 1-2 часа — за это время вкус становится более насыщенным.
Перед подачей добавляю соль и перец по вкусу.
Примерное время приготовления: 10 минут + 1-2 часа на охлаждение
Ранее мы писали о том, как приготовить трубочки из капусты.