Обычные голубцы больше не готовлю: Рецепт трубочек из капусты с нежной начинкой за 45 минут

Приготовление голубцов - процесс непростой. Но можно из тех же продуктов сделать более простое блюдо.
Способом приготовления вкусных трубочек из капусты делятся на канале "Простые рецепты", невероятный вариант ужина.
Для приготовления вкусного блюда из фарша и капусты необходимы такие продукты:
- 1,5 кг капусты;
- 700 г фарша;
- 150 г риса;
- 2 зубца чеснока;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- пучок свежей петрушки.
Для заливки берите:
- 300 мл томатного сока;
- 1 ст. л. сметаны;
- 1 зубец чеснока;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- специи по вкусу.
Раскроем приготовление вкусных трубочек с капустой по шагам
- Сначала подготовим продукты. Капусту нужно разрезать на половинки, отварить в подсоленной воде, пока листья не начнут отделяться.
- Снять их, убрать кочерыжку, вырезать толстые прожилки.
- Для начинки смешать фарш, измельчённый чеснок, зелень, сырой рис, немного подсолить.
- На каждый кусок капусты выложить по 1-2 ложки фарша, закрутить трубочки.
- Уложить их плотно в форму для выпечки.
- Для соуса соединить томатный сок со сметаной, добавить истолчённый чеснок, специи, соль и сахар, перемешать.
- Вылить соус на капустные трубочки, встряхнуть форму, чтобы распределился равномерно.
- Отправить блюдо в духовку на 45 минут при нагреве духового шкафа в 180 градусов.
Готовые трубочки подавать, полив томатным соусом и посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!
