Я не варю сложный крем — просто взбиваю творожный сыр: вот секретный рецепт Трайфла, который не надо ставить на ночь

В мире кулинарии наблюдается интересная тенденция — возрождение рецептов, проверенных временем. Одним из таких фаворитов стал Трайфл — чудесный и фантастически вкусный десерт, чья история насчитывает более четырех веков.

Этот десерт вновь набирает обороты, и не случайно — его приготовление не требует титанических усилий, а результат неизменно вызывает восторг.

Представленный вариант приготовления предлагает сочетание классических техник и свежих акцентов.

Основа основ: Воздушный шоколадный бисквит

Первым этапом в создании этого лакомства является приготовление бисквита, который служит идеальной основой для пропитки.

Для него требуются: 3 яйца, 70 граммов муки, 30 граммов какао-порошка, чайная ложка разрыхлителя, 90 граммов сахара и щепотка соли.

Процесс начинается с сухих ингредиентов: муку, какао и разрыхлитель необходимо тщательно просеять и перемешать. В отдельной миске 3 яйца взбиваются с сахаром до увеличения объема — этот процесс занимает около 4–5 минут при использовании миксера.

“Теперь добавляем муку с какао и разрыхлителем в несколько приемов, и перемешиваем до однородности”.

Тесто переливается в форму (рекомендуется использовать квадратную форму размером 26 на 26 см), разравнивается и отправляется в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.

Готовность проверяется традиционным способом — деревянной шпажкой. После быстрого остывания (10–15 минут) бисквит извлекается и нарезается на аккуратные квадратики.

Нежный крем и тропический наполнитель

Ключевую роль в текстуре Трайфла играет крем. Для него используются 300 граммов охлажденных сливок жирностью не менее 33%, которые взбиваются до состояния мягких пиков.

Далее вводится 250 граммов творожного сыра и 50–100 граммов сахарной пудры, “и взбиваем все вместе”. В результате получается воздушная, стабильная масса.

В качестве наполнителя используются свежие фрукты: в данном рецепте задействованы 400 граммов клубники и 2 банана. Клубника нарезается кубиками, а бананы — кружочками.

Послойная магия сборки

Сборка десерта происходит в невысокой форме (например, 27 на 15 см). Сначала на дно выкладывается тонкий слой крема, затем размещаются кусочки бисквита — важно оставлять между ними небольшое расстояние.

“Смазываем кремом. Кладем подготовленные ягоды клубники и банан. Смазываем кремом”.

Затем следует новый слой бисквита, который покрывается оставшимся кремом. Десерт отправляется в холодильник на час, чтобы крем успел стабилизироваться.

Шоколадная вуаль: финал композиции

Пока десерт охлаждается, готовится глазурь. Требуется 300 граммов шоколада (в данном случае используется молочный с добавлением изюма и ореха) и 120 мл жирных сливок.

Шоколад и сливки помещаются на водяную баню и растапливаются до однородности. Важный момент — дать шоколаду остыть до теплого состояния.

Остывший десерт извлекается из холодильника и щедро поливается глазурью.

“Убираем десерт в холодильник пропитаться. Я убираю на ночь, за это время бисквит хорошо пропитается кремом и ягодным соком, станет нежным и мягким”.

Длительная пропитка гарантирует ту самую нежность, за которую и любят этот старинный десерт. По желанию, готовый Трайфл можно украсить свежими ягодами или приготовить порционно в креманках.

