Бизнесу — миллиард с лишним: кому в Ленобласти достанется поддержка

Более миллиарда рублей направлено в Ленинградской области на развитие малого и среднего предпринимательства. Каждый четвёртый представитель этого сектора воспользовался государственной поддержкой. Такие сведения распространила пресс-служба региональной администрации.
Вице-губернатор региона по экономическим вопросам Егор Мищеряков обратил внимание на позитивные перемены: "Предпринимательство было и остается основой экономической активности, с него начинается идея, будь то новое производство, услуга или креативное пространство. И особенно радует, что бизнес-сообщество в Ленобласти растет. В этом году стало на 3,5 тысячи предпринимателей больше, а общее количество рабочих мест выросло на 42 тысячи — до 377 тыс".
В преддверии дня предпринимателя Ленинградской области отметили вклад отдельных представителей делового сообщества. Особое внимание уделили Сергею Дятлову, который возглавляет киришское акционерное общество "ХЭЛП-ОЙЛ". Он получил награду "Почетный предприниматель Ленинградской области" за последовательное развитие производства и постоянную поддержку социальных учреждений.
Высокой награды также был удостоен Валерий Проценко, руководящий предприятием "Ховеркрафт" в Подпорожском районе. Эта компания ещё с 1970-х годов занимается проектированием и изготовлением судов на воздушной подушке. Отметим, что их вклад в экономику региона признан значительным.
Среди предпринимателей Ленинградской области государственная поддержка востребована и приносит видимые результаты.
- Выделено на помощь малому и среднему бизнесу: более 1 млрд рублей.
- Число новых предпринимателей за год: +3,5 тыс.
- Общее количество рабочих мест: 377 тысяч (+42 тыс. за год).