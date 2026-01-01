Городовой / Полезное / «Бочонок» на проводе: зачем эта ерунда всегда висит на шнуре зарядки ноутбука
«Бочонок» на проводе: зачем эта ерунда всегда висит на шнуре зарядки ноутбука

Опубликовано: 1 января 2026 11:00
 Проверено редакцией
шнур зарядки
«Бочонок» на проводе: зачем эта ерунда всегда висит на шнуре зарядки ноутбука
Фото: Городовой.ру

Есть особый смысл.

Вы никогда не задумывались, зачем на шнуре вашего ноутбука висит унылый пластиковый цилиндр? Не для красоты же. И не для утяжеления, чтобы кабель «лежал солиднее». Это — ферритовый фильтр, и он спасает вас от электромагнитного хаоса.

Представьте: ваш кабель — отличная антенна. Без этого «бочонка» он бы с удовольствием ловил весь радиоэлектромагнитный мусор от Wi-Fi-роутера, микроволновки и даже соседского телефона. И не просто ловил, а еще и щедро излучал помехи от самого импульсного блока питания зарядки. Результат? Писк в наушниках, тормозящий интернет и прочие мелкие, но мерзкие технические сюрпризы.

Внутри пластика спрятана бусина из феррита — магнитного материала. Его гениальность в избирательности: постоянный ток для зарядки проходит беспрепятственно, а вот высокочастотные помехи он «гасит», преобразуя их в мизерное тепло. Это дешевое и элегантное решение, которое стало стандартом.

Почему же его нет на всех устройствах? Всё просто — деньги. Хороший экранированный кабель или встроенные фильтры в блоке часто дороже. Поэтому «бочонок» — частый гость на зарядках ноутбуков, где мощности высоки, а на смартфонах его может и не быть.

Можно ли его снять? Физически — да. Но тогда ваш кабель официально получит статус «передатчика помех». Скорость зарядки не пострадает, а вот стабильность работы окружающей электроники — вполне возможно.

Так что это не брак и не балласт. Это маленький, но грозный страж порядка в эфире, который позволяет вашей технике не ссориться между собой.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
