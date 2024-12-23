Боитесь ошибиться с выбором мандаринов? Петербуржцам объяснили, как различать сорта

Иногда, покупая мандарины в магазины с надеждом полакомиться сладкими сочными дольками, можно нарваться на совсем кислющий фрукт. Роскачество провело специальное исследование этих цитрусовых, чтобы определить основные признаки популярных сортов. Вот какие сорта оказались в центре внимания:

Сорт «Клементин»

Этот гибрид апельсина и мандарина славится своими вкусовыми качествами. Плоды имеют сплющенную форму и яркий оранжевый цвет. Мандарины этого сорта отличаются сладким вкусом, сочностью и приятным ароматом.

Сорт «Муркотт»

Гибрид мандарина и танжерина, «муркотт» обладает небольшими размерами и часто содержит большое количество мелких косточек. Однако этот сорт отличается своей сочностью и сладостью.

Сорт «Надоркотт»

Родиной этого гибридного сорта является Марокко. Мандарины «надоркотт» характеризуются красной мякотью и легко отделяемой кожурой. Они не слишком сладкие, но обладают приятным вкусом. Важно отметить, что хотя обычно в плодах этого сорта отсутствуют косточки, переопыление может привести к появлению большого количества семян.

Сорт «Сатсума»

Настоящий мандарин, не гибрид. Отличительными чертами этого сорта являются небольшие размеры плодов (около 30 граммов каждый) и кисловатый вкус. Кожура у «сатсум» рыхлая и бугристая, а мякоть грубая, часто неоднородная.

Сорт «Уншиу»

Этот сорт известен как абхазский мандарин. Плоды округлые, слегка приплюснутые, с ярко-оранжевой кожурой, которая легко отделяется от мякоти. Мандарины «уншиу» сочные, сладкие с легкой кислинкой, и в них, как правило, отсутствуют косточки.

Сорт «Шива-микан»

Еще один истинный мандарин, плоды которого имеют маленькую приплюснутую форму и яркую желтую кожуру. Не сладкие.