Городовой / Общество / Боитесь ошибиться с выбором мандаринов? Петербуржцам объяснили, как различать сорта
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Боитесь ошибиться с выбором мандаринов? Петербуржцам объяснили, как различать сорта

23 декабря 2024 19:02
Боитесь ошибиться с выбором мандаринов? Петербуржцам объяснили, как различать сорта
Боитесь ошибиться с выбором мандаринов? Петербуржцам объяснили, как различать сорта
Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

Нужный заметите сразу.

Иногда, покупая мандарины в магазины с надеждом полакомиться сладкими сочными дольками, можно нарваться на совсем кислющий фрукт. Роскачество провело специальное исследование этих цитрусовых, чтобы определить основные признаки популярных сортов. Вот какие сорта оказались в центре внимания:

Сорт «Клементин»

Этот гибрид апельсина и мандарина славится своими вкусовыми качествами. Плоды имеют сплющенную форму и яркий оранжевый цвет. Мандарины этого сорта отличаются сладким вкусом, сочностью и приятным ароматом.

Сорт «Муркотт»

Гибрид мандарина и танжерина, «муркотт» обладает небольшими размерами и часто содержит большое количество мелких косточек. Однако этот сорт отличается своей сочностью и сладостью.

Сорт «Надоркотт»

Родиной этого гибридного сорта является Марокко. Мандарины «надоркотт» характеризуются красной мякотью и легко отделяемой кожурой. Они не слишком сладкие, но обладают приятным вкусом. Важно отметить, что хотя обычно в плодах этого сорта отсутствуют косточки, переопыление может привести к появлению большого количества семян.

Сорт «Сатсума»

Настоящий мандарин, не гибрид. Отличительными чертами этого сорта являются небольшие размеры плодов (около 30 граммов каждый) и кисловатый вкус. Кожура у «сатсум» рыхлая и бугристая, а мякоть грубая, часто неоднородная.

Сорт «Уншиу»

Этот сорт известен как абхазский мандарин. Плоды округлые, слегка приплюснутые, с ярко-оранжевой кожурой, которая легко отделяется от мякоти. Мандарины «уншиу» сочные, сладкие с легкой кислинкой, и в них, как правило, отсутствуют косточки.

Сорт «Шива-микан»

Еще один истинный мандарин, плоды которого имеют маленькую приплюснутую форму и яркую желтую кожуру. Не сладкие.

Новости по теме
Веселье принесет деньги: зачем петербуржцам делиться мандаринами 3 января Веселье принесет деньги: зачем петербуржцам делиться мандаринами 3 января 3 января 2025 15:32
Секреты успешного года: петербуржцам объяснили, почему так важно подробно прописывать свои цели Секреты успешного года: петербуржцам объяснили, почему так важно подробно прописывать свои цели 2 января 2025 12:33
Выбор подарков, мытье посуды и кое-что еще: что раздражает петербуржцев при подготовке к празднику Выбор подарков, мытье посуды и кое-что еще: что раздражает петербуржцев при подготовке к празднику 30 декабря 2024 15:30
Его поймут многие петербуржцы: Боярский объяснил, что его не устраивает в современном кино Его поймут многие петербуржцы: Боярский объяснил, что его не устраивает в современном кино 28 декабря 2024 15:30
До Рождества не доживут: петербуржцам объяснили, как долго можно доедать «новогодний стол» До Рождества не доживут: петербуржцам объяснили, как долго можно доедать «новогодний стол» 27 декабря 2024 11:33
Автор:
Юлия Степанова
Общество Еда
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹 1
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще