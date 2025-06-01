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«Болгарка», но из Германии: почему инструмент продолжают так называть

Опубликовано: 1 июня 2025 10:32
УШМ
«Болгарка», но из Германии: почему инструмент продолжают так называть
Фото: Городовой.ру

История сродни той, что случилась со сланцами.

Каждый, кто хоть раз делал ремонт, держал в руках углошлифовальную машину. Но почему в русском языке она — «болгарка», если придумали её вовсе не в Болгарии?

Ответ уходит корнями в 1970-е, когда в СССР начали массово поставлять УШМ с завода Sparky Eltos из болгарского города Ловеч. Название инструмента было сложным и непривычным. Народ решил не заморачиваться и сначала прозвал её «болгарином». А позже, из-за женского рода слова «машина», закрепилось привычное «болгарка».

Так в обиходе появилось имя, не имеющее отношения к реальному авторству. На самом деле углошлифовальную машину изобрели в Германии, в 1954 году — инженеры фирмы FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH. И в Европе этот инструмент до сих пор часто называют просто «флекс».

У «болгарки» были и другие неформальные имена: «турбинка» — за характерный вой при работе, или «фортуна» — в честь первой советской модели. Но именно «болгарка» прижилась, несмотря на своё географическое недоразумение.

Так что теперь, когда снова возьмёте в руки этот шумный инструмент, вспомните: никакой он не болгарский, а настоящий немец — просто с советским паспортом.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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