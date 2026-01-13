Городовой / Полезное / Бомбическая скумбрия холодного копчения: в ресторане гости забывают о вилках и, как звери, хватают ее руками



А после причмокивают, нахваливая повара.

Одному блогеру удалось освоить процесс холодного копчения скумбрии в условиях ресторанной кухни, и теперь он может поделиться деталями. Далее весь рассказ от первого лица.

Вся работа ведётся в профессиональной коптильной установке, собранной в России. Для идеального результата мы используем качественную фарерскую скумбрию, чья текстура после разморозки остаётся плотной и аккуратной.

Технология начинается с подготовки рыбы: её потрошат, удаляют голову и тщательно зачищают внутреннюю полость, чтобы избежать горечи. Важнейший этап — подготовка тузлука, рассола для засолки.

Пропорции строгие: на один килограмм рыбы берётся литр воды, куда добавляется 3% соли и 0,5% сахара от общего веса воды и скумбрии вместе взятых. В этом растворе рыба проводит ровно трое суток.

После засолки тушки промывают, обсушивают и подвешивают в коптильне. Процесс делится на фазы. Сначала идёт подсушка при 25°C примерно пять часов. Затем — непосредственно копчение ольховой щепой при той же температуре в течение 6-8 часов, но дым подаётся не непрерывно, а дозированно.

Завершает цикл этап проветривания, длящийся около десяти часов. Только такое неторопливое соблюдение всех правил даёт тот самый сбалансированный и глубокий вкус, ради которого всё и затевается.

Игорь Мустафин
