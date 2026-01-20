Городовой / Полезное / Боремся с хамоватыми соседями: что по закону можно хранить в колясочной - за остальное пишем жалобы
Боремся с хамоватыми соседями: что по закону можно хранить в колясочной - за остальное пишем жалобы

Опубликовано: 20 января 2026 18:15
 Проверено редакцией
колясочная
Боремся с хамоватыми соседями: что по закону можно хранить в колясочной - за остальное пишем жалобы
Фото: Городовой.ру

Колясочная в доме — зона конфликтов. Часто это пространство заставлено не детскими колясками, а велосипедами, запасами шин и коробками. В итоге мамам с малышами просто некуда поставить коляску.

Адвокат Григорий Сарбаев пояснил, что такая ситуация — серьёзное нарушение. По его словам, «жильцы не могут хранить в колясочной шины, сумки, ящики, лакокрасочные материалы и так далее.

Это противоречит статье 36 Жилищного кодекса. Колясочная является общедомовым пространством, она создана исключительно для хранения колясок. Пользоваться ей могут все жильцы. Для других предметов помещение использовать нельзя».

Если вашу колясочную захламили соседи, юрист советует действовать решительно. Для начала стоит вызвать полицию, чтобы зафиксировать нарушение. Затем нужно обратиться в управляющую компанию, эксплуатационную контору или службу единого заказчика. Если эти меры не помогут, последней инстанцией станет суд. Помните: это помещение предназначено только для детских колясок, и его должны содержать в порядке.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
