Боярыни с царского пира: как сложились судьбы красавиц в кокошниках из «Ивана Васильевича»

Роль в «Иване Васильевиче» для многих исполнителей стала точкой отсчёта для большой карьеры. Но для трёх молодых актрис, сыгравших девушек на пиру, этот фильм остался ярким, но коротким эпизодом. Их жизненные пути оказались очень разными.
Инна Кара-Моско (родилась в 1948 г.) посвятила свою жизнь театру. Выпускница ГИТИСа, она стала ведущей актрисой Театра им. Пушкина в Москве, где и служит по сей день, играя в спектаклях по Островскому и Булгакову. Она — Заслуженная артистка России, лауреат театральных премий. В кино после 2019 года не снимается, полностью сосредоточившись на сцене.
Любовь Мышева (родилась в 1950 г.), выпускница Школы-студии МХАТ, несмотря на хороший старт, не стала кинозвездой. Она работала в театре и на студии «Союзвузфильм», но больших, запоминающихся ролей в её фильмографии немного. Её талант, по мнению многих, так и не был раскрыт в полной мере. Актриса ведёт тихую жизнь, далёкую от публичности.
Самый драматичный поворот судьбы был у Ларисы Ерёминой (родилась в 1947 г.). После ролей у Гайдая и успеха в 1970-х (фильмы «Огненный берег», «Не может быть») она стояла на пороге звёздной карьеры в СССР.
Однако в 1979 году, следуя за мужем-музыкантом, она эмигрировала в США. В Калифорнии она построила новую жизнь, посвятив себя семье. В профессию за океаном не вернулась, но, по рассказам, сохранила активность и бодрость духа.
Не забываем и Нину Маслову, сыгравшую царицу Марфу, но её роль была более крупной и значимой, нежели эпизодические «девушки».