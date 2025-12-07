Городовой / Общество / Боярыни с царского пира: как сложились судьбы красавиц в кокошниках из «Ивана Васильевича»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не проходите мимо: в этом сквере спрятана первая площадь Петербурга и утраченный собор Город
Карта отдыха по России может расшириться: какие новые территории могут стать туристическими Город
Альтернативы Выборгу: какие города посетить на новогодние каникулы, чтобы сказочно сэкономить Общество
С ножом на табачную лавку — а вышел с пустыми руками: в Петербурге схватили незадачливого налётчика Город
Ирония Фемиды: петербургский суд отправил под арест адвоката за уклонение от уплаты налогов Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Боярыни с царского пира: как сложились судьбы красавиц в кокошниках из «Ивана Васильевича»

Опубликовано: 7 декабря 2025 09:30
Иван Васильевич и боярыни
Боярыни с царского пира: как сложились судьбы красавиц в кокошниках из «Ивана Васильевича»
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

В легендарной комедии Гайдая есть эпизод, где за царским столом сидят три молодые красавицы. Мелькнув на экране всего на несколько минут, они всё равно запомнились зрителям. Что стало с актрисами, которые их сыграли?

Роль в «Иване Васильевиче» для многих исполнителей стала точкой отсчёта для большой карьеры. Но для трёх молодых актрис, сыгравших девушек на пиру, этот фильм остался ярким, но коротким эпизодом. Их жизненные пути оказались очень разными.

Инна Кара-Моско (родилась в 1948 г.) посвятила свою жизнь театру. Выпускница ГИТИСа, она стала ведущей актрисой Театра им. Пушкина в Москве, где и служит по сей день, играя в спектаклях по Островскому и Булгакову. Она — Заслуженная артистка России, лауреат театральных премий. В кино после 2019 года не снимается, полностью сосредоточившись на сцене.

Любовь Мышева (родилась в 1950 г.), выпускница Школы-студии МХАТ, несмотря на хороший старт, не стала кинозвездой. Она работала в театре и на студии «Союзвузфильм», но больших, запоминающихся ролей в её фильмографии немного. Её талант, по мнению многих, так и не был раскрыт в полной мере. Актриса ведёт тихую жизнь, далёкую от публичности.

Самый драматичный поворот судьбы был у Ларисы Ерёминой (родилась в 1947 г.). После ролей у Гайдая и успеха в 1970-х (фильмы «Огненный берег», «Не может быть») она стояла на пороге звёздной карьеры в СССР.

Однако в 1979 году, следуя за мужем-музыкантом, она эмигрировала в США. В Калифорнии она построила новую жизнь, посвятив себя семье. В профессию за океаном не вернулась, но, по рассказам, сохранила активность и бодрость духа.

Не забываем и Нину Маслову, сыгравшую царицу Марфу, но её роль была более крупной и значимой, нежели эпизодические «девушки».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью