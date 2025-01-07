Будущее образования в Петербурге: новая система в вузах с 2026 года

Петербургские высшие учебные заведения вскоре перейдут на обновленную систему образования. В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ отметили, что переход всех российских университетов на новую систему запланирован уже на 1 сентября 2026 года.

В министерстве подчеркнули, что студенты, обучающиеся в настоящее время по действующим программам, смогут завершить обучение по той системе, на которую они поступили. Это означает, что изменения не коснутся тех, кто уже учится в вузах, и они смогут получить образование по установленным стандартам.

В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором принимают участие шесть ведущих вузов страны, в том числе и Санкт-Петербургский горный университет. Студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.

Для петербургских вузов переход на обновленную систему образования означает необходимость адаптировать свои учебные программы, методики преподавания и структуру учебного процесса к новым требованиям. В связи с этим, в 2025 году ожидается активная работа вузов по подготовке к переходу, и, вероятно, будут проводиться консультации и семинары для преподавателей и студентов.

Новая система высшего образования призвана повысить качество образования в России и обеспечить соответствие выпускников требованиям современного рынка труда. По словам представителей министерства образования, изменения направлены на то, чтобы сделать высшее образование более гибким и адаптивным к меняющимся потребностям экономики.