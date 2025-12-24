Будущих учителей пропустят через «сито»: в России хотят ввести профильное испытание для абитуриентов педвузов

С 2027 года Министерство просвещения России планирует ввести профильное вступительное испытание для поступающих на педагогические специальности.
Информация об этом была сообщена представителями ведомства. Нововведение направлено на улучшение отбора будущих учителей.
Глава ведомства Сергей Кравцов пояснил, что такая мера поможет формировать у студентов мотивацию к работе и повысить качество преподавания предметов, связанных с естественными науками. Он отметил:
«Педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов.
Молодые люди осознают, что благодаря качественному образованию, основанному на практико-ориентированных программах, они будут востребованы на рынке труда.
Так, начиная со второго курса студенты педвузов проходят обязательную педагогическую практику в детских лагерях и школах»
Считается, что это усиливает профессиональную подготовку будущих педагогов. В ведомстве подчеркивают значимость практико-ориентированных программ.
Среди педагогических вузов России с наибольшей долей выпускников, нашедших работу по специальности, отмечены:
- Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко,
- Томский государственный педагогический университет,
- Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
- Шадринский государственный педагогический университет,
- Уральский государственный педагогический университет.
До этого стало известно, что Министерство науки и высшего образования установило новые минимальные проходные баллы для поступления в высшие учебные заведения.
