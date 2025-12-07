Городовой / Общество / Бюджетно и комфортно: самый оптимальный способ добраться из Петербурга в Москву с ветерком
Опубликовано: 7 декабря 2025 18:00
Бюджетно и комфортно: самый оптимальный способ добраться из Петербурга в Москву с ветерком
Фото: Городовой.ру

Попробуйте, и даже на «Ласточке» больше не захотите.

Для тех, кто часто ездит между двумя столицами, «Аврора» может стать оптимальным выбором: она медленнее «Сапсана», но значительно комфортнее «Ласточки» и дешевле авиаперелёта. Пассажир на своём опыте проверил, насколько удачно сочетаются цена и качество в сидячем вагоне.

Стоимость билета в сидячий вагон «Авроры» начинается от 2000 рублей, что делает его самым бюджетным комфортным вариантом на направлении. Поезд предлагает четыре класса обслуживания: от «сидячих» до СВ, причём поездка в купе (от 4500 рублей) сопоставима по цене с билетами на ночные фирменные поезда.

Ключевое преимущество сидячего вагона — кресла с хорошим откидыванием спинки, что позволяет нормально отдохнуть в пути. В салоне поддерживается чистота, есть кулер с бесплатной водой, а проводники несколько раз проходят с тележкой со снеками и напитками.

На борту работает вагон-бистро с полноценным меню (супы, горячее, десерты). Цены умеренные: например, порция мантов — 350 рублей, лимонный напиток с имбирём — 160 рублей. Качество еды — как в обычной столовой, но для перекуса в дороге сгодится.

«Аврора» — удачный компромисс для тех, кому важен бюджет, но кто не готов мириться с дискомфортом. Путь занимает на 1.5–2 часа дольше, чем на «Сапсане», но за счёт удобных кресел время проходит незаметно. Это отличная альтернатива как слишком дорогим «Сапсанам», так и слишком спартанским «Ласточкам».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
