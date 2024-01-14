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Бывалые дачники новогоднюю елку никогда не выбрасывают: используют на огороде

Бывалые дачники новогоднюю елку никогда не выбрасывают: используют на огороде
Что можно сделать с елкой после Нового года

Дерево вовсе не сажают.

У всех россиян после Нового года встает один вопрос: когда выкидывать натуральную елку. И только догадливые дачники никогда не избавляются от дерева, а сохраняют его вплоть до лета.

Те, кто не хочет заставлять пространство в квартире, просто собирают осыпавшуюся хвою. Ее нужно упаковать в отдельный пакет.

Дело в том, что из ветвей и иголок можно сделать полезное удобрения для грядок. Сохранившиеся остатки ели можно использовать как укрытие для культур. А как вариант — присыпать ими кучу с компостом, чтобы она не распространяла едкий аромат, пишет портал «Порядок».

Источник фото: Irina Iriser/Pexels.com

Общество Дом Сад-огород Лайфхак
14 января 2024 11:00
Мария Саблина
Мария Саблина
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