«Царские щи» от Ломоносова: как гений науки готовил угощение для императрицы

Михаил Васильевич Ломоносов, гений, чье имя неразрывно связано с российской наукой, был не только блестящим ученым, но и человеком, способным удивить даже императрицу своим кулинарным талантом.

Будучи выходцем из крестьянской семьи, он достиг вершин в самых разных областях знаний, но, как оказалось, обладал и секретами создания «богатых» щей.

От крестьянской избы до царского стола: Ломоносов на кухне

История гласит, что однажды императрица неожиданно посетила дом ученого. Ломоносов угостил ее щами, которые так понравились гостье, что она, в свою очередь, пригласила его во дворец, чтобы отведать то же блюдо, приготовленное царскими поварами.

Точно ли это были «богатые» щи или просто наваристый суп, остается загадкой, но факт довольной императрицы говорит о многом.

От «Образчика знания» к «Образчику щей»: Рецепт, проверенный веками

Теперь перенесемся на кухню и попробуем воссоздать тот самый рецепт, который, возможно, покорил сердце Екатерины II. Основа блюда — говядина.

«Нарезанную говядину (750 г) варят в течение двух часов с ½ луковицы, ½ моркови, ½ корня сельдерея и ½ корня петрушки».

Параллельно в глиняном горшке готовится квашеная капуста: «около 600 г» капусты заливают «двумя стаканами кипятка», добавляют «1 ст. л. сливочного или топленого масла», накрывают крышкой и томят в духовке до мягкости.

Сокровища из глиняного горшка: Как квашеная капуста и грибы создали «царские» щи

После томления, горшок с капустой извлекают из духовки, к ней добавляют отварную говядину и процеженный бульон. Корнеплоды из бульона, как правило, выбрасываются.

В отдельной кастрюле готовится грибная основа:

«5 сушеных белых грибов заливают 2 стаканами холодной воды, добавляют одну крупную картофелину, порезанную на четыре части, и доводят до кипения».

Грибы вынимают, нарезают соломкой и возвращают к картофелю, проваривая до готовности.

Затем два бульона — грибной и мясной — соединяют. В общую кастрюлю добавляют «одну мелко нарезанную луковицу, одну репу, ½ моркови, ½ корня сельдерея и ½ корня петрушки» (все, кроме лука, нарезается соломкой).

Приправляют щи специями:

«3 лавровых листа, 8 горошин черного перца, 1 ч. л. майорана и немного соли».

Все вместе варится «20 минут».

Финальный штрих: ароматы трав и грибов

Когда щи готовы, их снимают с огня. Добавляют «нарезанный чеснок (5 зубчиков), укроп (1 ст. л.), зелень петрушки и зелень сельдерея». Затем щи накрывают крышкой, укутывают теплым полотенцем или одеялом и оставляют настаиваться на 15-20 минут.

При подаче в каждую тарелку кладут «соленые грибы, нарезанные крупными кусками (1-2 ст. л.)», затем наливают щи и добавляют сметану, «предварительно смешанную со сливками (на 100 г сметаны – 1 ст. л. сливок)».

Вот так, следуя рецепту, можно прикоснуться к кулинарным тайнам великого Ломоносова.