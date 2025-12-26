Городовой / Город / Цена секунды — жизнь: по данным ОЖД, на переездах гибнет каждый третий пострадавший
Опубликовано: 26 декабря 2025 07:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

На станции «Удельная» вновь обратили внимание граждан на необходимость соблюдения правил безопасности при пересечении железнодорожных путей.

В Санкт-Петербурге у железнодорожного переезда рядом со станцией «Удельная» прошла профилактическая встреча, в которой приняли участие железнодорожники и Дед Мороз.

Главная цель мероприятия — напомнить автомобилистам и пешеходам о необходимости соблюдать безопасность при пересечении железнодорожных путей.

На акции рассказывали, как вести себя на подобных участках, чтобы избежать трагедий.

По официальной информации, с января по ноябрь на путях Октябрьской железной дороги зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий.

Отмечается, что этот показатель снизился на 12% по сравнению с прошлым годом за тот же период. Большинство инцидентов связаны с нарушением правил пересечения переездов водителями.

В результате таких происшествий пострадали 162 человека, из которых 108 скончались. Подобная статистика подчеркивает важность разъяснительных мероприятий для всех участников дорожного движения.

В ходе прошедшей акции участники раздавали памятки и лично обращались к водителям и пешеходам. Дед Мороз также напоминал о внимательности и необходимости строго соблюдать правила на железнодорожных переездах.

Железнодорожники отмечают, что любые нарушения на подобных участках могут привести к непоправимым последствиям, особенно в зимний период.

Ранее в социальных сетях сообщалось о похожих акциях безопасности на других участках железнодорожной сети города. Организаторы будут продолжать эту работу в будущем.

