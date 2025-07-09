Чаевые по всему миру: сколько и кому оставлять, чтобы не попасть впросак

В восточных странах чаевые не принято давать, а в Европе и США без них никуда.

Чаевые в отелях и ресторанах — тема, которая часто вызывает вопросы у путешественников.

Ведь в каждой стране свои традиции, и то, что в одном месте считается нормой, в другом может быть неуместным или даже обидным.

Разбираемся, кому и сколько принято оставлять чаевых в разных уголках мира, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Зачем вообще оставляют чаевые?

Чаевые — это своего рода благодарность за хороший сервис. Это может быть вкусная еда, быстрое и внимательное обслуживание, помощь с багажом или просто приятное отношение персонала.

В некоторых странах чаевые — важная часть дохода официантов, горничных, носильщиков и других работников сферы услуг. В других же чаевые — скорее жест вежливости, который не обязателен.

Европа: от мелочи до 10%

В большинстве европейских стран чаевые — привычное дело, но размер и форма могут отличаться.

Германия, Австрия, Франция, Италия, Испания — здесь обычно оставляют 5–10% от суммы счета в ресторане, если сервис понравился, сообщает Ассоциация туроператоров.

В кафе и небольших заведениях часто просто округляют сумму в большую сторону. В отелях горничным дают 1–2 евро в день, носильщикам — 1–2 евро за сумку.

Великобритания — чаевые в ресторанах составляют около 10–15%, но в пабах чаевые не принято оставлять. Горничным обычно дают 1–2 фунта в день.

Скандинавия (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия) — чаевые чаще включены в счет, дополнительное вознаграждение не требуется. Иногда оставляют мелочь, но это скорее приятный жест, чем обязанность.

США — страна больших чаевых

В Америке чаевые — практически обязательны и могут составлять от 10 до 20% от суммы счета. Официанты, бармены, даже сотрудники забегаловок на вынос рассчитывают на щедрые чаевые.

В отелях горничным дают 2–5 долларов в день, носильщикам — 1–2 доллара за сумку, а консьержам — от 5 до 20 долларов в зависимости от услуги.

Азия — особый случай

Япония и Южная Корея — здесь чаевые не приняты и могут быть восприняты как оскорбление. Качественный сервис считается нормой, и дополнительное вознаграждение не нужно.

Если очень хочется отблагодарить, лучше положить деньги в конверт и передать лично, но это скорее исключение.

Китай — чаевые не приняты в большинстве мест, но носильщикам и гидам можно оставить символическую сумму.

Таиланд, Индия, Филиппины — чаевые приветствуются. В Таиланде, например, горничным дают 20–50 бат (около 0,5–1,5 доллара), в ресторанах оставляют около 10% и важно передавать деньги лично в руки.

Ближний Восток

В странах как ОАЭ и Египет чаевые — обычное дело. В ресторанах часто уже включены 10% за обслуживание, но можно добавить еще немного за особенно хорошее обслуживание.

Горничным дают 5–10 дирхамов (примерно 1,5–3 доллара), гидам — 10–20 дирхамов, носильщикам — 5–10 египетских фунтов.

Австралия и Новая Зеландия

Здесь чаевые не обязательны, но если сервис понравился, принято оставлять 5–10%. В повседневной жизни местные редко дают чаевые, но в туристических местах персонал к ним привык.

Люксовые курорты

На курортах высокого класса, например, на Лазурном берегу или Мальдивах, чаевые могут быть значительно выше — 15–20% в ресторанах, а также отдельные суммы для консьержей и горничных.

Несколько советов для путешественников

Узнайте заранее, принята ли культура чаевых в стране, куда едете.

Если не уверены, сколько оставить, ориентируйтесь на 5–10% от суммы счета.

Если сервис был плохой, не стесняйтесь уменьшить размер чаевых или не оставлять их вовсе.

Помните, что чаевые — это не только деньги, но и знак уважения к труду других людей.