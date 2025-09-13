Частные и государственные роддомы в Петербурге: где лучше и сколько стоит родить в 2025 году

В Петербурге рынок платных родов давно существует, но в последние годы цены заметно выросли. В частных клиниках можно отдать от 175 тысяч рублей и вплоть до полутора миллионов.

Частные роддомы: где и что предлагают?

На сегодня в Петербурге всего четыре частных роддома.

Это родильный дом №2 на Фурштатской, роддом "Скандинавия", отделение многопрофильной клиники "Сестрорецкая" и клинический госпиталь MD Group "Лахта".

Работают они только по коммерческим договорам — туда нельзя обратиться с направлением или приехать на скорой.

Цены в частных роддомах стартуют от 175–190 тысяч рублей, но могут достигать 1,3 млн и даже 1,5 млн рублей, ведь это целый комплекс услуг, пишет ДП.

В эту сумму входит не только родильный процесс, но и послеродовое пребывание, наблюдение за малышом и дополнительный комфорт.

Государственные роддомы

Госучреждения предлагают значимо меньшие цены. Например, в Клинике акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова цены находятся в диапазоне от 34 до 47 тысяч рублей.

Государственные роддомы получают стабильное бюджетное финансирование, что позволяет им предлагать широкий спектр услуг и разные ценовые сегменты.

У них большая сеть филиалов, что делает их доступными по всей территории города. В последние годы они активно обновляют интерьеры, вводят современные технологии и дают возможность выбора врача.

Поэтому платные роддомы не ждет бурный рост клиентов — слишком дорогие услуги и конкуренция с государственными родильными домами играют свою роль.

Цены актуальны на момент публикации.