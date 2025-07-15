Здоровье + культура: что такое «Курортный чекап» в Петербурге и кому он подойдет

В Санкт-Петербурге разработают новый туристский продукт, объединяющий медицинские обследования, комфортное проживание, культурную программу и логистику.

Такое решение было принято по итогам заседания круглого стола, собравшего представителей клиник, отелей, туроператоров и агентств.

Создание «Курортного чекапа»: что это такое?

Участники дискуссии пришли к решению о подготовке договора и паспорта «Курортного чекапа». Это новый турпродукт, который обеъдинит медицинский туризм и культурный отдых.

«Совместные усилия участников рынка позволят интегрировать оздоровительные опции в инфраструктуру отелей, а туроператоры помогут создать «упаковку», которая привлечет внимание гостей и жителей города к предложению», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Медицинский туризм: приоритетное направление

Медицинский туризм — одно из приоритетных направлений для Северной столицы. В настоящее время он объединяет около 3000 медорганизаций и учреждений.

Как пишет пресс-служба комитета по туризму, новый продукт будет сочетать:

Медобследование

Комфортное размещение

Культурную программу

Логистику.

Проект направлен на интеграцию медицинских услуг и культурно-развлекательных мероприятий. Это важный шаг для развития медицинского туризма в Санкт-Петербурге и привлечения новых гостей.