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Здоровье + культура: что такое «Курортный чекап» в Петербурге и кому он подойдет

Опубликовано: 15 июля 2025 16:33
медицинский туризм
Здоровье + культура: что такое «Курортный чекап» в Петербурге и кому он подойдет
globallookpress/Sergey Elagin

Новый способ совместить здоровье, отдых и культурную программу должен привлечь состоятельных туристов.

В Санкт-Петербурге разработают новый туристский продукт, объединяющий медицинские обследования, комфортное проживание, культурную программу и логистику.

Такое решение было принято по итогам заседания круглого стола, собравшего представителей клиник, отелей, туроператоров и агентств.

Создание «Курортного чекапа»: что это такое?

Участники дискуссии пришли к решению о подготовке договора и паспорта «Курортного чекапа». Это новый турпродукт, который обеъдинит медицинский туризм и культурный отдых.

«Совместные усилия участников рынка позволят интегрировать оздоровительные опции в инфраструктуру отелей, а туроператоры помогут создать «упаковку», которая привлечет внимание гостей и жителей города к предложению», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Медицинский туризм: приоритетное направление

Медицинский туризм — одно из приоритетных направлений для Северной столицы. В настоящее время он объединяет около 3000 медорганизаций и учреждений.

Как пишет пресс-служба комитета по туризму, новый продукт будет сочетать:

  • Медобследование
  • Комфортное размещение
  • Культурную программу
  • Логистику.

Проект направлен на интеграцию медицинских услуг и культурно-развлекательных мероприятий. Это важный шаг для развития медицинского туризма в Санкт-Петербурге и привлечения новых гостей.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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