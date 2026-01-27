Через взрослых и без паспорта: Бельский высказался за полный запрет вейпов в Петербурге

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский предлагает в Санкт-Петербурге ввести полный запрет на продажу электронных сигарет. При этом он отмечает риск того, что строгие ограничения могут спровоцировать у школьников бунтарский интерес к вейпам.
Эксперты выражают серьезную обеспокоенность популярностью электронных сигарет среди молодежи. По данным Бельского, в 38% случаев их приобретают несовершеннолетние старше 16 лет.
Об этом он написал в своем телеграм-канале по итогам заседания комиссии ЗакСа по контролю за оборотом вейпов.
Существующие правила регулирования продаж вейпов, по словам законодателя, неэффективны: подростки обходят их, покупая через взрослых или в магазинах без проверки документов.
Ранее сообщалось, что петербуржцы смогут высказаться за полный запрет вейпов в городе через опрос, размещенный спикером ЗакСа Александром Бельским в телеграм.
