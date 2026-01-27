Растет хоть на бумаге: дачники обожают этот сорт лука за урожайность

Чтобы на своём огороде получить ранний и гарантированный урожай репчатого лука, стоит обратить внимание на проверенный раннеспелый сорт. Среди них выделяется лук с простым и даже уютным названием «Дедуля», который сочетает в себе скорость, урожайность и неприхотливость.

Преимущества сорта

«Дедуля» — лук полуострого вкуса, очень сочный и ароматный. Его золотисто-коричневые луковицы вырастают крупными, а главное — этот сорт отлично хранится после уборки, что для ранних сортов большая редкость. Он устойчив к типичным заболеваниям и не требует к себе постоянного внимания.

Посадка и уход

Для получения раннего урожая семена на рассаду высевают в середине марта. В открытый грунт окрепшие сеянцы высаживают в начале мая. Уход за «Дедулей» стандартный, но необременительный: достаточно полива раз в неделю (при отсутствии дождей), периодического неглубокого рыхления и 1-2 подкормок за сезон. Уже к середине или концу августа можно собирать полноценные, созревшие луковицы.