Весь месяц в отпуске — это ловушка. Работник рискует потерять стаж, а директор платит дважды: вот почему это абсурд

Трудовой кодекс Российской Федерации предоставляет работникам право выбора дат для ежегодного отпуска, однако простое желание отдохнуть ровно один календарный месяц — скажем, с 1-го по 31-е число — может обернуться серьезными административными и финансовыми трудностями.

Планирование отдыха строго в рамках календарного месяца, будь то начало или конец, таит в себе две существенные проблемы — как для наемного сотрудника, так и для организации, где он трудится.

Продолжительность основного ежегодного отпуска составляет 28 календарных дней. Однако многие категории работников имеют право на удлиненный период отдыха.

Например, педагогическому работнику положено отдыхать 56 дней. К этому могут добавляться и дополнительные отпуска — скажем, 3 календарных дня за ненормированный рабочий день.

В итоге у работника может набежать отпуск продолжительностью в 31 календарный день, что идеально ложится на рамки любого месяца.

Проблема для работника: призрак исчезнувшего месяца в стаже

Первая проблема, с которой может столкнуться работник при выходе на пенсию, связана с потерей месяца в страховом стаже.

Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, выполнявшиеся на территории Российской Федерации, при условии начисления или уплаты страховых взносов в Социальный фонд России.

Закон требует, чтобы отпускные были выплачены не позднее чем за 3 дня до начала отдыха. Если сотрудник полностью отсутствует на рабочем месте весь месяц, заработная плата за этот период не начисляется. Соответственно, не производится и уплата страховых взносов.

Рассмотрим пример: отпуск оформлен с 1 по 31 июля (28 основных дней + 3 дня за ненормированный рабочий день, итого 31 день). Отпускные выплачены 26 июня — все строго в рамках законодательства.

Однако при расчете стажа Социальный фонд России может проигнорировать июль, поскольку не видит никаких начислений за этот период. Возникает необходимость доказывать стаж дополнительными документами, что, как отмечается, “создаст лишние хлопоты”.

Поиски приказов на отпуск спустя 30–40 лет кажутся малоприятной перспективой.

Проблема для компании: двойная плата за руководителя

Второй риск ложится на плечи работодателя — в частности, это касается двойной уплаты страховых взносов за руководителя организации.

С 1 января 2026 года для коммерческих организаций вводится обязанность исчислять страховые взносы с выплат в пользу руководителей, исходя из суммы не менее величины минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Пункт 1 статьи 421 Налогового Кодекса РФ не предусматривает исключений при определении минимальной суммы выплат для руководителя, который в период исполнения полномочий не осуществляет трудовые функции — то есть находится в отпуске.

Это означает, что взносы, рассчитанные по МРОТ, придется заплатить даже за тот месяц, когда руководитель отдыхал.

Например, отпуск руководителя длится с 1 по 31 июля. Отпускные были выплачены и взносы уплачены в июне. Тем не менее, за июль организация обязана произвести уплату страховых взносов, хотя бы из расчета по МРОТ.

Возникает парадоксальная ситуация:

“при оформлении руководителю ежегодного отпуска ровно на календарный месяц организация обязана дважды за этот период уплатить страховые взносы”.

Вывод: золотая середина в планировании

Обе эти проблемы — не абстрактные теоретические выкладки, а реальные трудности, с которыми компании и работники уже сталкиваются на практике.

Для минимизации сложностей со стажем и предотвращения необоснованных финансовых потерь для компании, крайне важно планировать отпуск так, чтобы он не совпадал строго с календарным месяцем.

Необходимо оставить в начале или в конце месяца хотя бы несколько рабочих дней.

Это простое действие гарантирует, что в табеле появится отметка о работе, будут начислены зарплата и, соответственно, уплачены взносы, а спорный месяц будет засчитан в стаж без малейших вопросов.

