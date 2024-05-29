Четыре интересных подарка, которые можно привезти близким из Турции

Многие россияне после отдыха в Турции привозят с собой магниты, которые вешают и на свой холодильник, и вручают друзьям. Нельзя сказать, что такой сувенир совсем уж бесполезный, ведь внимание в любом случае приятно, а некоторым еще и очень нравится коллекционировать магниты.
Но если вы хотите побаловать любимых чем-нибудь более оригинальным, а заодно и себе прихватить нечто интересное, то возьмите на заметку следующие варианты. Вот 4 идеи небанальных сувениров, которые точно не будут лежать без дела.
Кофе и кофейные наборы
В Турции существует настоящий культ кофе. Этот напиток и все связанные с ним традиции даже внесены в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Поэтому каждый путешественник должен познакомиться с культурой употребления кофе.
Стоит отметить, что зерна в Турции не выращивают из-за неподходящего климата. Так что турецкий кофе — это не какой-то особый сорт, а способ приготовления и распития. Сперва зерна сильно измельчают, а затем заваривают: можно сразу в чашке, но гораздо вкуснее в турке (местные называют ее «джезву»).
Затем в кофе добавляют различные пряности и добавки. Самые популярные варианты: кардамон, фисташки, специи, мастика, бейлис и даже рахат-лукум. Еще очень популярен османский кофе — это смесь кофейного порошка, сухого молока и пряностей, по вкусу напоминающая индийский чай — масалу.
В сувенирных лавках уже полно готовых наборов: в них и турка, и ложечка, и сам кофе. Такой комплект точно оценят кофеманы. Правда, он выйдет гораздо дешевле, если собрать его самостоятельно.
Наборы для чаепития
Чай ничуть не уступает кофе по популярности. Тем более что турки еще и самостоятельно его выращивают. Большинство плантаций расположено в провинции Ризе, так что если обнаружите на пачке надпись Rize, знайте, что это местный продукт.
Сами турки предпочитают черные чаи с липой и чабрецом. Еще очень популярны порошковые: листья для них измельчают и смешивают с сушеными фруктами, соком и специями. Любимые у местных вкусы: гранатовый и яблочный.
Напиток подают в специальных емкостях — армудах. У них расширяется горлышко, а середина сужается, образуя «талию». В такой посуде чай долго остается горячим внизу, а сверху быстро остывает, так что пить его очень удобно.
Вручите упаковку чая и армуду тем, кто обожает этот напиток. Такой подарок точно пригодится.
Восточные специи, сладости и орехи
Специи оценят те, кто любят готовить. Это станет оригинальным презентом и при этом вполне бюджетным. Можно привезти что-нибудь простое, например, кардамон или мускатный орех, ведь на рынках Турции эти специи все равно гораздо ароматнее тех, что продаются в местных российских супермаркетах. А можно прикупить что-нибудь необычное, например, сумак — измельченные в порошок ягоды, которые придают приятную кислинку салатам и мясным блюдам.
Что касается сладостей, то здесь есть где разгуляться. Конечно, самые очевидные варианты — пахлава и рахат-лукум. Также нельзя не упомянуть кадаиф — разновидность тонкой сладкой лапши, тулумбу — хрустящие пирожные, а еще джевизли суджук — аналог чурчхеллы.
Любителям более натуральных лакомств однозначно понравятся джемы. Особенной популярностью в Турции пользуются варенья из цитрусовых корок, бергамота, инжира или мускатной тыквы.
А еще неплохим подарком станут фисташки. В России они стоят недешево, а вот в Турции цены приятно радуют. Так что пакетик этих орехов станет отличным сувениром.
Текстиль
Турецкие ткани надолго сохраняют свои цвет и мягкость. Их производят из египетского хлопка, бамбукового волокна и тенселя. Еще очень хороши турецкие лен и шелк — они не только натуральны и гипоаллергенны, но и очень прочны.
Популярностью пользуются совершенно разные изделия: от платков до кухонных полотенец и прихваток. Такое изделие станет приятным напоминанием о путешествии и пригодится в быту, пишет портал Tripster.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru