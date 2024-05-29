Четыре интересных подарка, которые можно привезти близким из Турции

Многие россияне после отдыха в Турции привозят с собой магниты, которые вешают и на свой холодильник, и вручают друзьям. Нельзя сказать, что такой сувенир совсем уж бесполезный, ведь внимание в любом случае приятно, а некоторым еще и очень нравится коллекционировать магниты.

Но если вы хотите побаловать любимых чем-нибудь более оригинальным, а заодно и себе прихватить нечто интересное, то возьмите на заметку следующие варианты. Вот 4 идеи небанальных сувениров, которые точно не будут лежать без дела.

Кофе и кофейные наборы

В Турции существует настоящий культ кофе. Этот напиток и все связанные с ним традиции даже внесены в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Поэтому каждый путешественник должен познакомиться с культурой употребления кофе.

Стоит отметить, что зерна в Турции не выращивают из-за неподходящего климата. Так что турецкий кофе — это не какой-то особый сорт, а способ приготовления и распития. Сперва зерна сильно измельчают, а затем заваривают: можно сразу в чашке, но гораздо вкуснее в турке (местные называют ее «‎джезву»).

Затем в кофе добавляют различные пряности и добавки. Самые популярные варианты: кардамон, фисташки, специи, мастика, бейлис и даже рахат-лукум. Еще очень популярен османский кофе — это смесь кофейного порошка, сухого молока и пряностей, по вкусу напоминающая индийский чай — масалу.

В сувенирных лавках уже полно готовых наборов: в них и турка, и ложечка, и сам кофе. Такой комплект точно оценят кофеманы. Правда, он выйдет гораздо дешевле, если собрать его самостоятельно.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Наборы для чаепития

Чай ничуть не уступает кофе по популярности. Тем более что турки еще и самостоятельно его выращивают. Большинство плантаций расположено в провинции Ризе, так что если обнаружите на пачке надпись Rize, знайте, что это местный продукт.

Сами турки предпочитают черные чаи с липой и чабрецом. Еще очень популярны порошковые: листья для них измельчают и смешивают с сушеными фруктами, соком и специями. Любимые у местных вкусы: гранатовый и яблочный.

Напиток подают в специальных емкостях — армудах. У них расширяется горлышко, а середина сужается, образуя «‎талию». В такой посуде чай долго остается горячим внизу, а сверху быстро остывает, так что пить его очень удобно.

Вручите упаковку чая и армуду тем, кто обожает этот напиток. Такой подарок точно пригодится.

Восточные специи, сладости и орехи

Специи оценят те, кто любят готовить. Это станет оригинальным презентом и при этом вполне бюджетным. Можно привезти что-нибудь простое, например, кардамон или мускатный орех, ведь на рынках Турции эти специи все равно гораздо ароматнее тех, что продаются в местных российских супермаркетах. А можно прикупить что-нибудь необычное, например, сумак — измельченные в порошок ягоды, которые придают приятную кислинку салатам и мясным блюдам.

Что касается сладостей, то здесь есть где разгуляться. Конечно, самые очевидные варианты — пахлава и рахат-лукум. Также нельзя не упомянуть кадаиф — разновидность тонкой сладкой лапши, тулумбу — хрустящие пирожные, а еще джевизли суджук — аналог чурчхеллы.

Любителям более натуральных лакомств однозначно понравятся джемы. Особенной популярностью в Турции пользуются варенья из цитрусовых корок, бергамота, инжира или мускатной тыквы.

А еще неплохим подарком станут фисташки. В России они стоят недешево, а вот в Турции цены приятно радуют. Так что пакетик этих орехов станет отличным сувениром.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Текстиль

Турецкие ткани надолго сохраняют свои цвет и мягкость. Их производят из египетского хлопка, бамбукового волокна и тенселя. Еще очень хороши турецкие лен и шелк — они не только натуральны и гипоаллергенны, но и очень прочны.

Популярностью пользуются совершенно разные изделия: от платков до кухонных полотенец и прихваток. Такое изделие станет приятным напоминанием о путешествии и пригодится в быту, пишет портал Tripster.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru