Четыре моря за один отпуск: почему россияне едут в Израиль

Как лететь в Израиль с 1 января 2026 года.

Государство Израиль проявляет выраженную заинтересованность в восстановлении турпотока из Российской Федерации, активно делая ставку на репутацию россиян как наиболее решительных путешественников.

Как подчеркивает Владимир Шкляр, экс-руководитель московского представительства Министерства туризма Израиля, занимавший этот пост пять лет:

“Если туристы из западных стран после окончания боевых действий обычно возвращаются в Израиль в течение года, то россияне готовы прилетать уже через месяц-два”.

В связи с этим, власти страны планируют инициировать агрессивные рекламные кампании на российском рынке, дабы ускорить этот процесс.

Авиасообщение: новый виток географической экспансии

Аспект безопасности для граждан России в целом разрешен: МИД РФ де-факто снял ограничения на поездки еще в августе 2025 года, хотя формальное предостережение для туристических агентств относительно продажи путевок еще сохраняет силу.

Как пишет Кирилл Комаров в журнале «Профиль», тем не менее, прямое авиасообщение переживает активное возрождение. Сегодня воздушное пространство между РФ и Израилем обслуживается тремя перевозчиками: российскими «Азимут» и Red Wings, а также израильской El Al.

Они соединяют Тель-Авив с пятью городами России: Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Минеральными Водами и Краснодаром.

Примечательно, что маршрут из Краснодара был активирован совсем недавно — начиная с 10 декабря. Более того, с 19 февраля 2026 года ожидается, что прямые рейсы возобновятся и в курортный Эйлат, расположенный на побережье Красного моря.

По итогам 2026 года Израиль прогнозирует прием порядка 150 тыс. гостей из России.

Эта цифра, безусловно, меньше рекордных показателей допандемийного 2019 года (когда страну посетили свыше 350 тыс. россиян), но она демонстрирует значительный прогресс по сравнению с текущими реалиями.

Масштабная реновация: что увидит возвращающийся турист

За минувшие годы Израиль не бездействовал в сфере туризма — инфраструктура претерпела значительную модернизацию. Даже те, кто часто бывал в стране ранее, обнаружат ряд приятных сюрпризов.

Ксения Воронцова, глава российского представительства Минтуризма Израиля, комментирует развитие:

“За последние пять лет в стране построено множество отелей, прошла реновация в существующих местах размещения. Кроме того, обновлена другая туристическая инфраструктура”.

В Тель-Авиве прошли работы по реконструкции променадов на набережной Герберта Сэмюэля и в парке Чарльза Клора; появился Городской музей Тель-Авива.

В историческом Иерусалиме открылся свежий участок туннелей под Западной стеной, а долина Гей бен-Хинном теперь пересечена самым протяженным в стране подвесным мостом.

Кроме того, в музее «Башня Давида» было модернизировано известное лазерное шоу.

В Эйлате начал свою работу новый аэропорт Рамон. А на месте бывшей воздушной гавани, которая раньше находилась прямо в центре города, теперь обустроен тематический парк развлечений The Terminal Park.

Тель-Авив: симбиоз Яффы и средиземноморского ритма

Тель-Авив — это шумный мегаполис на Средиземном море, чьи корни уходят в скромный еврейский квартал, возникший рядом с древней Яффой.

Сегодня Яффа является неотъемлемой частью Тель-Авива — историческим анклавом с узкими мощеными улочками, художественными студиями и гастрономическими заведениями.

Современный Тель-Авив заслуженно носит звание «Средиземноморского Манхэттена». Классический маршрут включает Неве Цедек, шумный Carmel Market и, безусловно, набережную. Береговая полоса длиной около 14 км объединяет множество пляжей, каждый со своей уникальной атмосферой.

Общими чертами остаются “чистота и безопасность, а также развитая инфраструктура”.

Хотя купальный сезон в ноябре подходит к концу, Тель-Авив активно развивается как международный велнес-центр.

Город предлагает впечатляющий выбор спа-комплексов, которые гармонично интегрируют новейшие методики ухода с ближневосточными традициями и природными лечебными факторами.

Лучшие отели на побережье предлагают хаммамы, сауны и терапевтические массажи, где активно задействуется морская вода.

Тело и Душа: универсальный тур по Святой Земле

Истинная привлекательность Израиля — в его способности удовлетворить самые разные запросы путешественника. Ксения Воронцова подчеркивает:

“Благодаря небольшим размерам страны туристы могут за один отпуск искупаться в четырех морях, пройти спа-процедуры и увидеть главные святыни мира. То есть оздоровить тело и душу”.

Для паломников Израиль предлагает насыщенный экскурсионный план, охватывающий Назарет, Вифлеем и Галилею. Однако несомненным центром притяжения остается Иерусалим — всего около 60 км от Тель-Авива.

Здесь турист попадает в город, где “тесно переплелись практически все значимые библейские события сразу трех религий: иудаизма, христианства и ислама”. Стена Плача, Храм Гроба Господня, крестный путь Виа Долороза — атмосфера этого места пропитана тысячелетней историей.

От античности до минеральных вод

Исторический туризм немыслим без посещения археологических жемчужин. Национальный парк Кесария — некогда главный порт Восточного Средиземноморья, резиденция римских прокураторов.

Этот район сегодня является престижным курортом, где можно совместить отдых на пляже с изучением руин амфитеатра, дворца Ирода и древнего акведука.

Оздоровительный туризм неразрывно связан с Мёртвым морем — самой низкой точкой суши.

“Основные спа-курорты Израиля расположены на побережье Мёртвого моря”, — отмечает эксперт.

Целебный эффект здесь обеспечивается не искусственными средствами, а уникальными природными условиями: воздухом, обогащенным кислородом и минералами, и 330 солнечными днями.

Практические аспекты гостеприимства

Для граждан РФ въезд в Израиль безвизовый. Тем не менее, с 1 января 2025 года вводится обязательное электронное разрешение ETA-IL, стоимость которого составляет 25 шекелей (примерно 600 рублей).

Оплата доступна исключительно картами иностранных банков. При отсутствии такой карты оформление производится через провайдера VFS Global, что влечет за собой дополнительный сервисный сбор в размере $5.

Важным фактором остается отсутствие языкового барьера, поскольку, как отмечено, “четверть жителей страны говорит по-русски”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.