Чиновники на стороне горожан: КГИОП и местные жители остановили снос здания ВНИИБ в Петербурге

Владельцу здания и управляющей организации вынесены предостережения от надзорных органов.

Комитет по охране памятников направил сегодня в правоохранительные органы обращение с просьбой провести проверку компании, начавшей разборку здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности раньше положенного времени.

Дополнительно владельцу постройки и управляющей организации были вручены официальные предупреждения. Этот институт располагается на 2-м Муринском проезде, дом 49.

В 2021 году комитет отклонил прошение о включении здания в перечень архитектурных памятников. Такое решение затем подтвердили суды разных уровней – в том числе в 2024 году кассационная инстанция оставила вердикт о недостаточной культурной значимости строения.

Тем не менее, местные жители продолжили добиваться признания здания памятником.

В конце 2025 года комитет получил новое обращение с просьбой рассмотреть возможность внесения этого объекта в государственный реестр.

В период рассмотрения такого заявления любое разрушение или демонтаж запрещены действующим федеральным законодательством. Несмотря на это, снос всё же был начат.

Разборка дома временно прекратилась благодаря вмешательству инициативных жителей района, которые проникли на территорию с целью остановить разрушение здания середины прошлого века, выполненного в стиле сталинского неоклассицизма.

По информации 78.ru, работы были приостановлены из-за угрозы безопасности. На объект прибыли сотрудники специального подразделения, чтобы вывести с территории протестующих жителей.

В ходе инцидента один из защитников исторической застройки был задержан, подтверждают очевидцы. Ситуация вокруг судьбы здания продолжает оставаться напряжённой. В ближайшее время компетентные органы должны дать оценку действиям всех сторон.