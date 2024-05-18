Можно ли пить морскую воду, и реально ли добыть в океане пресную

Еще с детства многие слышали, что пить морскую воду нельзя. Однако почему это так, задумывается не каждый. Меж тем причины есть. Узнав о том, что станет с организмом, если все же попробовать, вы не захотите рисковать.

Почему нельзя пить соленую воду

Сложно представить, что люди, которые пережили кораблекрушение и начинали дрейфовать на шлюпке посреди океана, не могли утолить жажду, хотя находились в окружении тонн воды. Но даже один глоток мог впоследствии обернуться плачевными последствиями.

Только задумайтесь: в литре морской воды содержится 40–50 граммов соли, а ежедневная норма составляет всего 15 граммов. Наш организм устроен так, что за вывод излишков отвечают почки. Чтобы отфильтровать большое количество вещества, им придется работать на износ.

Также нужно учитывать, что для вывода соли будет нужна пресная вода. Если ее нет, организм начнет вытягивать жидкость из межклеточного пространства тканей, и в результате наступит обезвоживание.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Побочные эффекты

В соли содержатся хлориды, сульфаты и металлы, которым тоже не место в организме. В отсутствие пресной воды эти вещества начнут оседать в клетках и отравлять их. Нарушение работы клеток в итоге приведет к отеку мозга и судорогам, говорится на сайте «Аквафор».

Также соль из морской воды богата сульфатом натрия, который обладает слабительным эффектом. Из-за этого обезвоживание наступает еще быстрее.

Как быть в критической ситуации

Если вы, подобно мореплавателям прошлого, вдруг окажитесь в океане без запасов питьевой воды, на выручку могут прийти морские обитатели. Но речь не о том, чтобы заарканить черепах. Сырое мясо рыб и кальмаров содержит достаточно много жидкости. Если удастся их поймать, нужно перемолоть мякоть в фарш и выжать из него воду. Также утолить жажду помогут водоросли.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Еще можно попробовать очистить морскую воду от соли. Чтобы собрать дистиллятор, поставьте внутрь емкости с морской водой тару поменьше и накройте все полиэтиленовой пленкой. Очищенная жидкость будет испаряться и стекать в меньший сосуд, а соль останется на дне большой посуды.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru