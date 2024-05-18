Что делать, если стерилизованная кошка начала метить дома

Оставлять метки по всему дому могут не только котята, но и взрослые кастрированные или стерилизованные животные. Если случай единичный, возможно, он связан с проявлением естественных инстинктов. Но если такое поведение носит систематический характер, причина может крыться в другом. И прежде чем ругать питомца, нужно попытаться ее установить.

Привычка

Если животное недавно перенесло процедуру кастрации или стерилизации, возможно, его организм еще не успел перестроиться. На это может уйти до трех месяцев.

А если с операцией затянули и провели ее уже во взрослом возрасте, кот или кошка могут так и не суметь отвыкнуть оставлять метки. Выработка половых гормонов может продолжаться и в надпочечниках.

Обида

Если ваш четвероногий друг метит не только дверные косяки, но и личные вещи, есть смысл задуматься, не затаил ли он обиду. Таким образом животное может демонстрировать свое неудовольствие сложившейся ситуацией. Иногда это связано с переездом, иногда с недостатком внимания. В таком случае, как правило, достаточно выделить время для общения и игр с пушистым проказником.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Страх и стресс

Если ваш питомец пережил неприятную встречу с собакой или другим котом, то метки могут оказаться попыткой перебороть неуверенность в себе. Обратите внимание на то, какие объекты больше всего привлекают кота или кошку. Если речь об оконных откосах и входной двери, значит раздражитель находится за пределами квартиры. Как только животное вновь почувствует себя в безопасности, проблема уйдет.

Ревность

Такой вариант не исключен, если в квартире вдруг появился еще один питомец или даже новый член семьи. Тогда кот будет метить территорию, чтобы напомнить хозяевам о собственной значимости.

Заболевание

Поскольку коты не умеют сообщать о своих трудностях вербально, метки могут быть их своеобразной просьбой о помощи. Возможно, такое поведение связано с попыткой заявить хозяину о появлении каких-либо проблем со здоровьем, говорится на портале Purina One. Если питомец при этом еще и стал часто мяукать, стоит показать его ветеринару.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru