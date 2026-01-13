Что грозит вашим ушам в подземке: врачи раскрыли невидимую опасность любимых наушников

Врач Лариса Вылегжанина, специализирующаяся на заболеваниях уха, горла и носа, предостерегла от возможных проблем со слухом при прослушивании музыки в метро с использованием наушников. Основную опасность, по её словам, представляет слишком высокая громкость. Врач отметила, что звуковое давление на уровне 100 децибел и выше способно не только вызвать утомление органа слуха, но и привести к постепенному снижению слуховой чувствительности, а также к развитию тугоухости.

Длительное прослушивание музыкальных треков с помощью наушников, особенно в условиях городского шума, способствует необратимым изменениям во внутреннем ухе. Вылегжанина объяснила, что превышение допустимого уровня громкости негативно сказывается на волосковых клетках органа, отвечающего за восприятие звуков внутри ушной улитки. К тревожным признакам такого воздействия специалист отнесла периодическую заложенность, снижение слышимости после поездки, ощущение звона или жужжания в ушах.

Врач добавила:

— Первые симптомы включают ощущение заложенности ушей после поездки, временное снижение слуха, звон или шум в ушах,— такие последствия могут появляться уже на ранних этапах.

Чтобы уменьшить риск, она советует придерживаться простого правила: не превышать 60% от максимальной громкости устройства и ограничивать время прослушивания музыки до одного часа в сутки. Кроме того, если есть возможность, рекомендуется отдавать предпочтение моделям с системой активного шумоподавления.

