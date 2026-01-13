Городовой / Город / Что грозит вашим ушам в подземке: врачи раскрыли невидимую опасность любимых наушников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Первый биржевой крах в России: как кризис 1873 года обрушил «дутые» состояния и изменил психологию Петербурга Учеба
Бабушки смертельной хваткой вцепились в эту мазь, а ученые бьют в колокол: пользы - мизер, вреда - хоть отбавляй, а вонь - словами не передать Полезное
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Что грозит вашим ушам в подземке: врачи раскрыли невидимую опасность любимых наушников

Опубликовано: 13 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Что грозит вашим ушам в подземке: врачи раскрыли невидимую опасность любимых наушников
Что грозит вашим ушам в подземке: врачи раскрыли невидимую опасность любимых наушников
Городовой ру

Эксперт советует выбирать наушники с функцией активного шумоподавления.

Врач Лариса Вылегжанина, специализирующаяся на заболеваниях уха, горла и носа, предостерегла от возможных проблем со слухом при прослушивании музыки в метро с использованием наушников. Основную опасность, по её словам, представляет слишком высокая громкость. Врач отметила, что звуковое давление на уровне 100 децибел и выше способно не только вызвать утомление органа слуха, но и привести к постепенному снижению слуховой чувствительности, а также к развитию тугоухости.

Длительное прослушивание музыкальных треков с помощью наушников, особенно в условиях городского шума, способствует необратимым изменениям во внутреннем ухе. Вылегжанина объяснила, что превышение допустимого уровня громкости негативно сказывается на волосковых клетках органа, отвечающего за восприятие звуков внутри ушной улитки. К тревожным признакам такого воздействия специалист отнесла периодическую заложенность, снижение слышимости после поездки, ощущение звона или жужжания в ушах.

Врач добавила:

— Первые симптомы включают ощущение заложенности ушей после поездки, временное снижение слуха, звон или шум в ушах,— такие последствия могут появляться уже на ранних этапах.

Чтобы уменьшить риск, она советует придерживаться простого правила: не превышать 60% от максимальной громкости устройства и ограничивать время прослушивания музыки до одного часа в сутки. Кроме того, если есть возможность, рекомендуется отдавать предпочтение моделям с системой активного шумоподавления.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью