Кормить голубей и ночевать на даче: чего еще нельзя делать в Европе

Если вы планируете путешествие в Европу, то следует знать несколько правил. За их нарушение вас могут серьезно оштрафовать и речь вовсе не о банальной порчи имущества или кражи. Вы удивитесь, узнав столь абсурдные пункты, которым честно следуют местные жители. В России такого точно нет

Ночевать на даче

В Германии людям запрещено ночевать у себя на даче. Это место отводится исключительно для дневного времяпрепровождения, но никак не для сна. Участок под названием Kleingarten обычно составляет не более четырех соток. Там стоит небольшой домик и есть сад. Выращивать огородникам можно далеко не все виды овощей и деревьев, какие им захочется. Все нужно заранее согласовывать с дачным товариществом и внимательно изучить бумагу с правильными культурами.

Играть в снежки

В Бельгии запрещено играть в снежки. Да-да, вы не ослышались. Любимая забава российских детишек в этой европейской стране считается настоящим насилием. Шарики из снега приравнивают к камням, поэтому штраф за такое составляет 100 евро.

Сажать люпины

В Норвегии запрещено всаживать люпины вдоль дорог, да и вообще на участках .Это растение считается сорняком, который быстро захватывает всю территорию, уничтожая все вокруг. В России люпиновые поля — излюбленное место для фотосессий.

Источник фото: Legion-Media

Кормить голубей

Подкармливать голубей запрещено в Венеции. Местные власти считают, что птицы разносят инфекции, мусор, после них нужно мыть улицы чуть ли не с реагентами. В Вене, кстати, тоже действует этот запрет. Там все должно быть предельно чисто и аккуратно. Еще бы. Столько памятников культуры вокруг.

Ходить на каблуках

В Греции женщинам (да и мужчинам) запрещено ходить на шпильках, но не везде, а только в исторических местах, где находятся древние руины. Местные власти подумали, что давление каблука на камни такое сильное, что способно уничтожить памятники культуры или просто повредить их.

Источник фото: Legion-Media

Строить замки из песка

В жаркой Испании на пляже Магалуф, что на Майорке, людям нельзя проявлять творчество, а именно строить замки из песка на берегу. Власти считают, что это не только выглядит ужасно и портит внешний вид полоски суши, но и мешает спасателям. Если кто-то начнет тонуть, такой работник может споткнуться о песочную новостройку и потерять драгоценные секунды.

Источник фото: Legion-Media